Україна
Прописка чоловіків — що перевіряють у ЦНАПах під час реєстрації

Прописка чоловіків — що перевіряють у ЦНАПах під час реєстрації

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 06:12
Прописка чоловіків під час воєнного стану — що перевіряють у ЦНАПах у 2026 році
ЦНАП у Києві. Фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

В Україні змінити реєстрацію місця проживання — це вже не просто зайти в ЦНАП на десять хвилин. Зараз усе зав’язано на вашому статусі в реєстрі "Оберіг". Правила під час воєнного стану стали значно жорсткішими: держава хоче чітко бачити, де саме перебуває кожен резервіст, тому бази МВС та Міноборони тепер працюють у тісній зв’язці.

Зареєструвати місце проживання без військово-облікового документа неможливо. Згідно з постановою Кабінету міністрів №1487, адміністратор ЦНАПу зобов’язаний перевірити наявність відмітки ТЦК або актуального електронного військового квитка (QR-коду).

Читайте також:

Якщо ваших даних немає в системі "Оберіг" або ви перебуваєте в розшуку, система заблокує реєстраційну дію ще на етапі перевірки документів.

Які документи готувати чоловікам

Крім паспорта та документів на квартиру, обов’язково майте при собі військово-обліковий документ (папір або електронний витяг). 

Якщо прописуєтесь не у себе, власник житла має дати згоду. Найпростіше це зробити через Дію — тоді власнику не доведеться йти з вами в установу, він підтвердить запит онлайн.

Військовий облік при зміні прописки

Зараз процедуру намагаються максимально автоматизувати, але дедлайни "тиснуть". На те, щоб стати на облік за новою адресою, у вас є лише 7 днів після переїзду, уточнюють в юридичній компанії Inseinin

Коли ви подаєте заяву до ЦНАПу, система автоматично підтягує дані про вашу приналежність до конкретного ТЦК. Часто зняття зі старої адреси й реєстрація на новій відбуваються одночасно, що економить час.

Система "Оберіг" та перевірки у ЦНАПі

Інтеграція ЦНАПів із реєстром "Оберіг" дозволяє ідентифікувати осіб, дані яких не відповідають військовому обліку. ЦНАПи хоч і не мають повноважень когось затримувати (це все ж таки сервісна служба, а не поліція), але вони бачать всю картину. 

Якщо програма покаже порушення правил обліку, інформація про це одразу піде "куди треба" — до ТЦК або правоохоронців.

Раніше ми розповідали, скільки часу мають батьки для реєстрації місця проживання новонародженої дитини. А також, як власник квартири може виписати людину без її згоди.

держреєстрація прописка ЦНАП військовозобов'язані реєстр Оберіг
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
