Прописка мужчин во время военного положения — что проверяют в ЦПАУ в 2026 году

ЦПАУ в Киеве. Фото: Любовь Голубятникова, КГГА

В Украине сменить регистрацию места жительства — это уже не просто зайти в ЦПАУ на десять минут. Сейчас все завязано на вашем статусе в реестре "Оберіг". Правила во время военного положения стали значительно жестче: государство хочет четко видеть, где именно находится каждый резервист, поэтому базы МВД и Минобороны теперь работают в тесной связке.

Зарегистрировать место жительства без военно-учетного документа невозможно. Согласно постановлению Кабинета министров №1487, администратор ЦПАУ обязан проверить наличие отметки ТЦК или актуального электронного военного билета (QR-кода).

Реклама

Читайте также:

Если ваших данных нет в системе "Оберіг" или вы находитесь в розыске, система заблокирует регистрационное действие еще на этапе проверки документов.

Какие документы готовить мужчинам

Кроме паспорта и документов на квартиру, обязательно имейте при себе военно-учетный документ (бумага или электронная выписка).

Если прописываетесь не у себя, владелец жилья должен дать согласие. Проще всего это сделать через Дію — тогда владельцу не придется идти с вами в учреждение, он подтвердит запрос онлайн.

Военный учет при смене прописки

Сейчас процедуру стараются максимально автоматизировать, но дедлайны "давят". На то, чтобы стать на учет по новому адресу, у вас есть всего 7 дней после переезда, уточняют в юридической компании Inseinin.

Когда вы подаете заявление в ЦПАУ, система автоматически подтягивает данные о вашей принадлежности к конкретному ТЦК. Часто снятие со старого адреса и регистрация на новом происходят одновременно, что экономит время.

Система "Оберіг" и проверки в ЦПАУ

Интеграция ЦПАУ с реестром "Оберіг" позволяет идентифицировать лиц, данные которых не соответствуют воинскому учету. ЦПАУ хоть и не имеют полномочий кого-то задерживать (это все же сервисная служба, а не полиция), но они видят всю картину.

Если программа покажет нарушение правил учета, информация об этом сразу пойдет "куда надо" — в ТЦК или правоохранителей.

Ранее мы рассказывали, сколько времени есть у родителей для регистрации места жительства новорожденного ребенка. А также, как владелец квартиры может выписать человека без его согласия.