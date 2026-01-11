Реєстрація місця проживання дитини в Україні у 2026 році — скільки є часу для прописки

Прописка у 2026 році — скільки часу дається на реєстрацію дітей
Багато хто з батьків відкладає прописку дитини на потім, але це все той фундамент, без якого не отримати ні виплат на малюка, ні місця в садочку. По суті, закон вимагає від нас визначитися з адресою проживання дитини досить швидко, щоб держава "бачила" нового громадянина в системі соціальних та медичних послуг.
Як зазначено на порталі "Дія", після народження малюка у батьків є три місяці, щоб зареєструвати місце проживання дитини. А от якщо ви просто переїжджаєте з одного місця на інше, то закон суворіший — тут треба вкластися у 30 днів.
Хто вирішує, де житиме дитина
Тут все залежить від того, наскільки дорослою є ваша дитина:
- Малеча до 10 років. Тут все просто — де вирішать батьки, там дитина і буде зареєстрована. Її згода поки що формально не потрібна.
- Від 10 до 14 років. Дитина вже має право голосу. Звісно, остаточне слово за батьками, але якщо виникне серйозна суперечка (наприклад, між розлученими батьками), справу може розглядати навіть суд.
- Підлітки (14-18 років). У цьому віці дитина вже сама обирає, де їй зручніше жити, але батьки мають дати на це своє офіційне "добро".
Якщо тато з мамою живуть окремо і не можуть дійти згоди, реєстрація часто перетворюється на квест із залученням органів опіки або суду, де будуть оцінювати, де дитині реально буде комфортніше.
Де оформити прописку дитини у 2026 році
Подати заяву можна кількома способами:
- портал або застосунок "Дія";
- Центр надання адміністративних послуг;
- виконавчі органи місцевих рад.
Заява подається особисто або через законного представника, зокрема онлайн.
Документи для прописки дитини у 2026 році
Пакет документів варто підготувати заздалегідь, адже від цього залежатиме швидкість розгляду заяви.
Що покласти в папку з документами:
- Заяву (її дадуть на місці або заповните в застосунку).
- Свідоцтво про народження (оригінал має бути цілим, без пошкоджень).
- Паспорти обох батьків.
- Квитанцію про сплату адмінзбору (не забудьте зберегти чек).
- Якщо дитині вже виповнилося 14 — її власний паспорт (ID-картка).
Якщо ви раптом загубили свідоцтво про народження, спочатку доведеться відновити документ через РАЦС, а вже потім займатися реєстрацією.
