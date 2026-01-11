Реєстрація місця проживання дитини в Україні у 2026 році — скільки є часу для прописки

Батьки з новонародженною дитиною. Фото: Freepik

Багато хто з батьків відкладає прописку дитини на потім, але це все той фундамент, без якого не отримати ні виплат на малюка, ні місця в садочку. По суті, закон вимагає від нас визначитися з адресою проживання дитини досить швидко, щоб держава "бачила" нового громадянина в системі соціальних та медичних послуг.

Як зазначено на порталі "Дія", після народження малюка у батьків є три місяці, щоб зареєструвати місце проживання дитини. А от якщо ви просто переїжджаєте з одного місця на інше, то закон суворіший — тут треба вкластися у 30 днів.

Хто вирішує, де житиме дитина

Тут все залежить від того, наскільки дорослою є ваша дитина:

Малеча до 10 років. Тут все просто — де вирішать батьки, там дитина і буде зареєстрована. Її згода поки що формально не потрібна. Від 10 до 14 років. Дитина вже має право голосу. Звісно, остаточне слово за батьками, але якщо виникне серйозна суперечка (наприклад, між розлученими батьками), справу може розглядати навіть суд. Підлітки (14-18 років). У цьому віці дитина вже сама обирає, де їй зручніше жити, але батьки мають дати на це своє офіційне "добро".

Якщо тато з мамою живуть окремо і не можуть дійти згоди, реєстрація часто перетворюється на квест із залученням органів опіки або суду, де будуть оцінювати, де дитині реально буде комфортніше.

Де оформити прописку дитини у 2026 році

Подати заяву можна кількома способами:

портал або застосунок "Дія";

Центр надання адміністративних послуг;

виконавчі органи місцевих рад.

Заява подається особисто або через законного представника, зокрема онлайн.

Документи для прописки дитини у 2026 році

Пакет документів варто підготувати заздалегідь, адже від цього залежатиме швидкість розгляду заяви.

Що покласти в папку з документами:

Заяву (її дадуть на місці або заповните в застосунку). Свідоцтво про народження (оригінал має бути цілим, без пошкоджень). Паспорти обох батьків. Квитанцію про сплату адмінзбору (не забудьте зберегти чек). Якщо дитині вже виповнилося 14 — її власний паспорт (ID-картка).

Якщо ви раптом загубили свідоцтво про народження, спочатку доведеться відновити документ через РАЦС, а вже потім займатися реєстрацією.

