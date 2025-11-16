Кого нельзя выписать из квартиры во время военного положения в Украине — правила в 2025 году

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Жилищные споры во время военного положения приобрели особую остроту. Владельцы недвижимости сталкиваются с конфликтами, тянущимися годами, а законодательство оставляет много ограничений, которые влияют на возможность выписки человека из жилья.

Как подчеркивает адвокат Александр Малик, в вопросах выселения мелочей не существует, все решает норма закона и позиция суда. Именно она определяет, кого государство разрешает выписывать, а кого — нет.

Кого нельзя выписать во время военного положения

Ключевые ограничения касаются категорий граждан, в отношении которых украинское законодательство установило дополнительную защиту. Во время военного положения их право на проживание не может быть нарушено даже по требованию собственника жилья.

К таким лицам относятся:

лица, которые являются совладельцами жилья;

военнообязанные, находящиеся в реестре и подлежащие мобилизации;

несовершеннолетние дети, если нет разрешения органов опеки.

По словам Малика, любые действия в отношении этих категорий без надлежащей юридической процедуры обречены на провал. Поэтому даже суд обычно не может принять решение об их принудительном выселении.

Когда допускается выписка через суд

Несмотря на военное положение, суды продолжают рассматривать споры о принудительном выселении, но только тогда, когда есть существенные основания.

Такие основания включают:

самовольное заселение без согласия собственника;

целенаправленная порча или разрушение имущества;

использование жилья не по назначению;

систематические конфликты и антисоциальное поведение;

длительный долг за коммунальные услуги.

В случае доказательства нарушений суд может принять решение, независимо от позиции жильца. Однако если лицо относится к защищенным категориям, иск в основном будет отклонен.

Как законно выселить человека через суд

Юрист советует двигаться в рамках прозрачной и четкой процедуры. Самые частые шаги включают:

Попытки мирной договоренности — предложение альтернативного проживания или добровольной выписки. Сбор доказательств — фиксация ущерба, конфликтов, долгов, показаний соседей. Подача иска — если ситуация не решается, иск подают в суд по месту жительства. Исполнение решения — принудительное выселение возможно только через государственных исполнителей.

Куда обращаться по делам о выселении

Иски о выписке подаются в местный суд. Необходимо приложить документы, подтверждающие законные основания для выселения. Адвокат отмечает, что подготовка материалов имеет решающее значение.

"Суд всегда смотрит на доказательства, а не на эмоции", — отмечает Малик.

Как сообщалось, многие украинцы ошибочно считают, что для снятия лица с регистрации места жительства необходимо обязательное решение суда. Однако, законодательные изменения значительно расширили права собственника жилья, позволяя ему "выписать" человека без его согласия и судебного процесса. Эта упрощенная процедура стала возможной благодаря принятию новых норм о регистрации.

Также мы рассказывали, что прописка была официально заменена на "регистрацию места жительства". Это изменение не просто новое название, а существенное юридическое разграничение: закон четко отделяет факт проживания от права собственности, что делает невозможным приобретение права собственности на жилье только через многолетнюю регистрацию.