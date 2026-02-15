Прописка в будинку свекрухи — які права має невістка

Люди з документами. Фото: Freepik

Оформлення прописки у житлі родичів часто вважають простою формальністю, необхідною для отримання довідок чи пошти. Проте з юридичного погляду — це серйозний крок

Редакція Новини.LIVE розповідає з посиланням на законодавство, які права має прописана у будинку свекрухи невістка.

Реєстрація у квартирі родичів

Згідно зі статтею 405 Цивільного кодексу України, члени сім’ї власника житла, які проживають разом із ним, мають повне право на користування цим приміщенням. Це означає, що офіційно зареєстрована невістка може вільно перебувати в будинку та користуватися спільними кімнатами нарівні з іншими членами родини.

Щоб не виникало ілюзій, варто чітко розмежувати права. Реєстрація надає:

право на законне проживання за конкретною адресою;

можливість користуватися спільним простором (кухнею, ванною тощо);

захист від раптового "викидання речей на вулицю".

Реєстрація не дає:

жодної частки у праві власності на будинок чи квартиру;

права продавати, дарувати або здавати житло в оренду;

права розпоряджатися нерухомістю без згоди власника.

Чи може свекруха виселити невістку за один день

Один із найбільших страхів у таких родинах — це раптове виселення через конфлікт. Однак закон захищає мешканців від самоправства. У Житловому кодексі України закріплено фундаментальну норму: ніхто не може бути виселений інакше, як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Якщо жінка зареєстрована та реально мешкає в будинку, виселити її силоміць неможливо. Це робиться виключно через суд. Під час розгляду справи суддя буде враховувати все: чи є у невістки інше житло, як вона поводиться у побуті та чи бере участь в оплаті комунальних послуг.

Реєстрація дитини у будинку свекрухи

Найсильнішим чинником у таких спорах є діти. За законом, місце проживання дитини до 14 років автоматично визначається за місцем проживання її батьків. Судова практика в Україні непохитна: інтереси дитини — понад усе.

Якщо в будинку свекрухи зареєстрована малолітня дитина, питання виселення матері стає майже неможливим до повноліття дитини або до забезпечення її іншим житлом. Суди вкрай рідко ухвалюють рішення, які можуть погіршити умови життя неповнолітніх.

Як повідомлялось, суперечки щодо батьківських квадратних метрів часто стають справжнім випробуванням для родинних стосунків. Навіть якщо подружжя роками вкладає кошти в ремонт квартири свекрів чи тещі, юридично вони залишаються лише мешканцями, а не власниками.

Також ми розповідали, що зазвичай питання про права свекрухи на квартиру постає тоді, коли вона фінансово вклалася в покупку або ж коли шлюб розпадається і починається поділ майна.