Право власності на квартиру — як захиститись від претензій свекруху або тещі

Коли в сімейному колі починаються розмови про "квадратні метри", навіть найміцніші стосунки дають тріщину. Питання про те, чи може мама чоловіка претендувати на ваше житло, зазвичай виникає у двох випадках: або коли вона допомогла з грошима на покупку, або коли справа доходить до розлучення.

Згідно зі статтею 60 Сімейного кодексу України, "майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності".

Тобто, за замовчуванням, у квартирі є тільки два господарі. Теща чи свекруха юридично є "третіми особами", і їхні претензії на житло, куплене вами у шлюбі, зазвичай безпідставні.

Поділ майна при розлученні та участь батьків

Найскладніші суди починаються тоді, коли свекруха намагається довести, що квартира купувалася за її кошти. Якщо гроші просто передали в конверті, а в договорі купівлі-продажу фігуруєте ви з чоловіком — довести щось у суді буде вкрай важко, зазначає адвокат Юрій Бабенко.

Однак є важливий нюанс. Згідно зі статтею 57 Сімейного кодексу України, майно не вважається спільним, якщо воно було отримане:

у спадок;

як особистий подарунок (через договір дарування);

за кошти, які належали одному з подружжя особисто.

Якщо свекруха хоче гарантувати безпеку своїх інвестицій, їй варто було б оформлювати договір дарування коштів саме на сина або купувати частку квартири на своє ім'я.

Якщо цього не зроблено — юридично це вважається спільним майном подружжя.

Коли родичі реально можуть претендувати на житло

Існує кілька ситуацій, коли спір може виникнути:

квартира подарована саме дитині за договором дарування;

житло куплене за особисті кошти одного з подружжя;

є письмовий договір позики від батьків;

доведено індивідуальний внесок у покупку.

Водночас проживання або реєстрація в квартирі не дорівнює праву власності. Навіть якщо родич проживає разом із сім’єю, це лише право користування, а не частка в майні.

Що ще варто знати українцям

Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, судовий поділ нерухомості між співвласниками, зокрема, родичами, це не виняток, а реальний інструмент захисту прав кожного.

"Судове втручання необхідне тоді, коли компроміс вичерпано або його взагалі не було", — зазначає він.

Водночас суддя не просто ставить крапку у спорі, він обирає найбільш життєздатний варіант розподілу.

