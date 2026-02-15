Прописка в доме свекрови — какие права имеет невестка

Люди с документами. Фото: Freepik

Оформление прописки в жилье родственников часто считают простой формальностью, необходимой для получения справок или почты. Однако с юридической точки зрения — это серьезный шаг

Редакция Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на законодательство, какие права имеет прописанная в доме свекрови невестка.

Реклама

Читайте также:

Регистрация в квартире родственников

Согласно статье 405 Гражданского кодекса Украины, члены семьи собственника жилья, проживающие вместе с ним, имеют полное право на пользование этим помещением. Это означает, что официально зарегистрированная невестка может свободно находиться в доме и пользоваться общими комнатами наравне с другими членами семьи.

Чтобы не возникало иллюзий, следует четко разграничить права. Регистрация предоставляет:

право на законное проживание по конкретному адресу;

возможность пользоваться общим пространством (кухней, ванной и т.д.);

защиту от внезапного "выбрасывания вещей на улицу".

Регистрация не дает:

никакой доли в праве собственности на дом или квартиру;

права продавать, дарить или сдавать жилье в аренду;

права распоряжаться недвижимостью без согласия собственника.

Может ли свекровь выселить невестку за один день

Один из самых больших страхов в таких семьях — это внезапное выселение из-за конфликта. Однако закон защищает жителей от самоуправства. В Жилищном кодексе Украины закреплена фундаментальная норма: никто не может быть выселен иначе, как на основаниях и в порядке, установленных законом.

Если женщина зарегистрирована и реально проживает в доме, выселить ее силой невозможно. Это делается исключительно через суд. При рассмотрении дела судья будет учитывать все: есть ли у невестки другое жилье, как она ведет себя в быту и участвует ли в оплате коммунальных услуг.

Регистрация ребенка в доме свекрови

Самым сильным фактором в таких спорах являются дети. По закону, место жительства ребенка до 14 лет автоматически определяется по месту жительства его родителей. Судебная практика в Украине непоколебима: интересы ребенка — превыше всего.

Если в доме свекрови зарегистрирован малолетний ребенок, вопрос выселения матери становится почти невозможным до совершеннолетия ребенка или до обеспечения его другим жильем. Суды крайне редко принимают решения, которые могут ухудшить условия жизни несовершеннолетних.

Как сообщалось, споры относительно родительских квадратных метров часто становятся настоящим испытанием для семейных отношений. Даже если супруги годами вкладывают средства в ремонт квартиры свекров или тещи, юридически они остаются лишь жильцами, а не владельцами.

Также мы рассказывали, что обычно вопрос о правах свекрови на квартиру возникает тогда, когда она финансово вложилась в покупку или когда брак распадается и начинается раздел имущества.