Україна
Житло батьків — чи можуть зять або невістка претендувати на квартиру

Житло батьків — чи можуть зять або невістка претендувати на квартиру

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 04:20
Право власності на квартиру — чи може зять або невістка претендувати на житло батьків
Люди у квартирі. Фото: Freepik

Конфлікти навколо нерухомості батьків — одна з найскладніших тем у сімейному праві. Часто молодята роками живуть у квартирі свекрів, роблять там дорогі ремонти й поступово починають вважати це житло своїм. Проте варто пам’ятати: з точки зору закону, тривале проживання та "відчуття дому" не створюють права власності.

Як інформує Новини.LIVE  із посиланням на законодавство, фундаментом тут є стаття 317 Цивільного кодексу України.

Читайте також:

"Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном", — зазначено у документі. 

Це означає, що поки документи оформлені на батьків, саме вони — і тільки вони — вирішують долю квартири. Зять чи невістка перебувають там лише як гості або "члени сім’ї власника", що не дає жодних гарантій на майбутнє.

Що каже закон про поділ квартири

Найбільше ілюзій виникає під час розлучення. Багато хто сподівається, що квартира, в якій сім’я жила роками, підлягає поділу, але це не так. 

"Майно, набуте одним із подружжя за договором дарування або у порядку спадкування, є його особистою приватною власністю", — зазначено у статті 57 Сімейного кодексу України

Оскільки квартира свекрів взагалі належить третім особам (батькам), вона навіть не потрапляє до списку спільних активів подружжя.

Прописка у квартирі свекрів

Реєстрація місця проживання (те, що ми за звичкою називаємо "пропискою") сьогодні має суто інформаційний характер. Вона допомагає отримувати пошту чи медичні послуги, але не робить вас співвласником квадратних метрів.

Якщо стосунки зіпсуються, власник має повне право ініціювати ваше виселення через суд, і наявність штампа в паспорті (чи запису в реєстрі) тут не допоможе.

Чи можна повернути вкладені в ремонт гроші

Єдиний реальний шанс претендувати на щось — це спроба довести, що за час вашого проживання вартість квартири істотно зросла завдяки вашій праці чи коштам.

Це складна судова процедура, де вам обов’язково знадобляться:

  1. Чеки, квитанції та договори на капітальний ремонт.
  2. Офіційна експертна оцінка "до" та "після".

Без паперових доказів будь-які вкладення в чужу нерухомість юридично вважаються вашою добровільною ініціативою, за яку ніхто не зобов’язаний платити компенсацію. 

Що ще треба знати українцям

Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів, як правильно поділити житло між співвласниками та уникнути конфліктів у майбутньому.

За його словами, законодавство розділяє спільну часткову та спільну сумісну власність. 

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — наголосив Козляк.

Різниця принципова: у першому випадку ви чітко знаєте, що вам належить, скажімо, 1/2 або 1/3 об’єкта. У другому — частки не визначені зовсім, поки ви офіційно не візьметеся за поділ.

Раніше ми розповідали, чи може свекруха або теща претендувати на квартиру. А також, хто отримає житло після смерті його власника.

родина житло квартира власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
