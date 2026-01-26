Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Прописка в Германии для украинцев — кому дают и как получить

Прописка в Германии для украинцев — кому дают и как получить

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 04:20
Прописка в Германии — как можно получить украинцам в 2026 году
Люди на улице в Германии. Фото: Новини.LIVE

Переезд в Германию почти всегда начинается с официальной регистрации места жительства. Если вы планируете оставаться в стране дольше трех месяцев, Anmeldung становится обязательным шагом.

Без этого документа невозможно полноценно интегрироваться в систему: возникают трудности с банками, работой, документами и социальными услугами, отмечают эксперты платформы Handbook Germany: Together.

Реклама
Читайте также:

Где оформить прописку в Германии

По закону у вас есть ровно две недели, чтобы сообщить государству, где вы поселились. Это делается в мэрии (Bürgeramt или Einwohnermeldeamt).

В крупных городах типа Берлина или Мюнхена свободных "сроков" (записей) может не быть на месяцы вперед. Не паникуйте, если вы успели забронировать дату онлайн — вы уже ничего не нарушили, даже если сам визит будет через месяц. Главное — иметь подтверждение записи.

Документы для прописки в Германии

Не надо нести папку со всеми грамотами из школы. Вам понадобятся:

  1. Паспорт (и виза/вид на жительство, если есть).
  2. Заполненная анкета (ее можно скачать на сайте мэрии).
  3. Wohnungsgeberbestätigung — и это самое важное. Это справка от владельца квартиры о том, что он вас действительно заселил.
  4. Просто договора аренды обычно мало. Обязательно требуйте эту бумажку у арендодателя сразу при получении ключей.

Регистрация детей и несовершеннолетних в Германии

Если переезжаете с семьей, регистрация нужна каждому, даже младенцам. Если вы подаете документы за ребенка сами (без другого родителя), лучше иметь от него письменное согласие и копию паспорта, чтобы не возникло лишних вопросов.

Для чего нужна прописка в Германии

Прописка в Германии — это не просто бюрократическая галочка. Это ваш входной билет в нормальную жизнь. После регистрации вам по почте придет налоговый номер (Steuernummer), без которого невозможно получить зарплату, и откроются двери к медицинскому страхованию и другим "благам" немецкого порядка.

Ранее мы рассказывали, какие особенности существуют при аренде жилья в Германии. А также, на какие зарплаты можно рассчитывать в этой стране в 2026 году.

Германия госрегистрация прописка документы место жительства
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации