Прописка в Германии — как можно получить украинцам в 2026 году

Переезд в Германию почти всегда начинается с официальной регистрации места жительства. Если вы планируете оставаться в стране дольше трех месяцев, Anmeldung становится обязательным шагом.

Без этого документа невозможно полноценно интегрироваться в систему: возникают трудности с банками, работой, документами и социальными услугами, отмечают эксперты платформы Handbook Germany: Together.

Где оформить прописку в Германии

По закону у вас есть ровно две недели, чтобы сообщить государству, где вы поселились. Это делается в мэрии (Bürgeramt или Einwohnermeldeamt).

В крупных городах типа Берлина или Мюнхена свободных "сроков" (записей) может не быть на месяцы вперед. Не паникуйте, если вы успели забронировать дату онлайн — вы уже ничего не нарушили, даже если сам визит будет через месяц. Главное — иметь подтверждение записи.

Документы для прописки в Германии

Не надо нести папку со всеми грамотами из школы. Вам понадобятся:

Паспорт (и виза/вид на жительство, если есть). Заполненная анкета (ее можно скачать на сайте мэрии). Wohnungsgeberbestätigung — и это самое важное. Это справка от владельца квартиры о том, что он вас действительно заселил. Просто договора аренды обычно мало. Обязательно требуйте эту бумажку у арендодателя сразу при получении ключей.

Регистрация детей и несовершеннолетних в Германии

Если переезжаете с семьей, регистрация нужна каждому, даже младенцам. Если вы подаете документы за ребенка сами (без другого родителя), лучше иметь от него письменное согласие и копию паспорта, чтобы не возникло лишних вопросов.

Для чего нужна прописка в Германии

Прописка в Германии — это не просто бюрократическая галочка. Это ваш входной билет в нормальную жизнь. После регистрации вам по почте придет налоговый номер (Steuernummer), без которого невозможно получить зарплату, и откроются двери к медицинскому страхованию и другим "благам" немецкого порядка.

