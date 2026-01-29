Відео
Прописка в Німеччині — в яких відомствах можна зареєструватися

Дата публікації: 29 січня 2026 06:12
Де роблять прописку в Німеччині та що неможливо без Anmeldung у 2026 році
Люди на вулиці в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році прописка в Німеччині або Anmeldung — це обов’язкова процедура для кожного, хто починає жити за новою адресою. Вона не має нічого спільного з пострадянською пропискою, але без неї фактично неможливо повноцінно влаштуватися в країні. Саме реєстрація відкриває доступ до медицини, податків, соціальних виплат, освіти та більшості контрактів.

За законом у вас є 14 днів, щоб повідомити владі свою адресу, зазначається на порталі Ukrainian in Germany.

Читайте також:

Але не панікуйте: якщо черга в мерії (Bürgeramt) розписана на місяць вперед, головне — забронювати дату (Termin). Як тільки у вас є підтвердження запису на імейлі, штрафи вам уже не загрожують, навіть якщо сам візит буде через місяць.

Де роблять прописку в Німеччині

За реєстрацію відповідають місцеві органи управління. Залежно від міста, установа може називатися по-різному:

  • Bürgeramt (найпоширеніша назва — офіс для громадян);
  • Einwohnermeldeamt (служба реєстрації мешканців);
  • Rathaus (міська ратуша в маленьких містечках).

Просто вбийте в Google "Anmeldung + назва вашого міста", і ви знайдете сайт для онлайн-запису. 

У великих містах на кшталт Берліна "виловити" вільне вікно важко, тому перевіряйте сайт зранку о 7:00-8:00 — у цей час часто з'являються скасовані кимось терміни.

Документи для прописки в Німеччині

На візит потрібно прийти з готовим пакетом паперів. Сама процедура безоплатна і займає близько 10 хвилин. Вам знадобляться:

  1. Паспорт (або ID-картка).
  2. Wohnungsgeberbestätigung — це найважливіший документ, підтвердження від власника житла (не плутайте з договором оренди, хоча його теж варто взяти).
  3. Заповнена анкета (Anmeldeformular), яку можна завантажити на сайті установи.

Що не можна зробити без реєстрації в Німеччині

Без довідки про прописку (Meldebescheinigung) життя в Німеччині стає на паузу — фактично "закриті двері" до базових послуг:

  • отримати податковий номер Steuer-ID;
  • оформити медичну страховку;
  • відкрити банківський рахунок;
  • отримати соціальні виплати;
  • підписати договори на інтернет і зв’язок;
  • подати документи на ВНЖ.

Штраф за відсутність реєстрації може сягати 1 000 євро, а за фіктивну адресу (якщо ви там не живете) — до 50 000 євро. 

Раніше ми розповідали про особливості оренди житла в Німеччині. А також, які мінімальні зарплати у цій країні у 2026 році.

Німеччина держреєстрація прописка документи місце проживання
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
