Де роблять прописку в Німеччині та що неможливо без Anmeldung у 2026 році

Прописка в Німеччині — в яких відомствах можна зареєструватися
У 2026 році прописка в Німеччині або Anmeldung — це обов’язкова процедура для кожного, хто починає жити за новою адресою. Вона не має нічого спільного з пострадянською пропискою, але без неї фактично неможливо повноцінно влаштуватися в країні. Саме реєстрація відкриває доступ до медицини, податків, соціальних виплат, освіти та більшості контрактів.
За законом у вас є 14 днів, щоб повідомити владі свою адресу, зазначається на порталі Ukrainian in Germany.
Але не панікуйте: якщо черга в мерії (Bürgeramt) розписана на місяць вперед, головне — забронювати дату (Termin). Як тільки у вас є підтвердження запису на імейлі, штрафи вам уже не загрожують, навіть якщо сам візит буде через місяць.
Де роблять прописку в Німеччині
За реєстрацію відповідають місцеві органи управління. Залежно від міста, установа може називатися по-різному:
- Bürgeramt (найпоширеніша назва — офіс для громадян);
- Einwohnermeldeamt (служба реєстрації мешканців);
- Rathaus (міська ратуша в маленьких містечках).
Просто вбийте в Google "Anmeldung + назва вашого міста", і ви знайдете сайт для онлайн-запису.
У великих містах на кшталт Берліна "виловити" вільне вікно важко, тому перевіряйте сайт зранку о 7:00-8:00 — у цей час часто з'являються скасовані кимось терміни.
Документи для прописки в Німеччині
На візит потрібно прийти з готовим пакетом паперів. Сама процедура безоплатна і займає близько 10 хвилин. Вам знадобляться:
- Паспорт (або ID-картка).
- Wohnungsgeberbestätigung — це найважливіший документ, підтвердження від власника житла (не плутайте з договором оренди, хоча його теж варто взяти).
- Заповнена анкета (Anmeldeformular), яку можна завантажити на сайті установи.
Що не можна зробити без реєстрації в Німеччині
Без довідки про прописку (Meldebescheinigung) життя в Німеччині стає на паузу — фактично "закриті двері" до базових послуг:
- отримати податковий номер Steuer-ID;
- оформити медичну страховку;
- відкрити банківський рахунок;
- отримати соціальні виплати;
- підписати договори на інтернет і зв’язок;
- подати документи на ВНЖ.
Штраф за відсутність реєстрації може сягати 1 000 євро, а за фіктивну адресу (якщо ви там не живете) — до 50 000 євро.
Раніше ми розповідали про особливості оренди житла в Німеччині. А також, які мінімальні зарплати у цій країні у 2026 році.
Читайте Новини.LIVE!