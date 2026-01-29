Где делают прописку в Германии и что невозможно без Anmeldung в 2026 году

Люди на улице в Германии. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году прописка в Германии или Anmeldung — это обязательная процедура для каждого, кто начинает жить по новому адресу. Она не имеет ничего общего с постсоветской пропиской, но без нее фактически невозможно полноценно обосноваться в стране. Именно регистрация открывает доступ к медицине, налогам, социальным выплатам, образованию и большинству контрактов.

По закону у вас есть 14 дней, чтобы сообщить властям свой адрес, отмечается на портале Ukrainian in Germany.

Но не паникуйте: если очередь в мэрии (Bürgeramt) расписана на месяц вперед, главное — забронировать дату (Termin). Как только у вас есть подтверждение записи на имейле, штрафы вам уже не грозят, даже если сам визит будет через месяц.

Где делают прописку в Германии

За регистрацию отвечают местные органы управления. В зависимости от города, учреждение может называться по-разному:

Bürgeramt (самое распространенное название — офис для граждан);

Einwohnermeldeamt (служба регистрации жителей);

Rathaus (городская ратуша в маленьких городках).

Просто вбейте в Google "Anmeldung + название вашего города", и вы найдете сайт для онлайн-записи.

В больших городах вроде Берлина "выловить" свободное окно трудно, поэтому проверяйте сайт утром в 7:00-8:00 — в это время часто появляются отмененные кем-то сроки.

Документы для прописки в Германии

На визит нужно прийти с готовым пакетом бумаг. Сама процедура бесплатная и занимает около 10 минут. Вам понадобятся:

Паспорт (или ID-карта). Wohnungsgeberbestätigung — это самый важный документ, подтверждение от владельца жилья (не путайте с договором аренды, хотя его тоже стоит взять). Заполненная анкета (Anmeldeformular), которую можно скачать на сайте учреждения.

Что нельзя сделать без регистрации в Германии

Без справки о прописке (Meldebescheinigung) жизнь в Германии становится на паузу — фактически "закрыты двери" к базовым услугам:

получить налоговый номер Steuer-ID;

оформить медицинскую страховку;

открыть банковский счет;

получить социальные выплаты;

подписать договора на интернет и связь;

подать документы на ВНЖ.

Штраф за отсутствие регистрации может достигать 1 000 евро, а за фиктивный адрес (если вы там не живете) — до 50 000 евро.

