Где делают прописку в Германии и что невозможно без Anmeldung в 2026 году

Прописка в Германии — в каких ведомствах можно зарегистрироваться

Прописка в Германии — в каких ведомствах можно зарегистрироваться

Дата публикации 29 января 2026 06:12
Люди на улице в Германии.

В 2026 году прописка в Германии или Anmeldung — это обязательная процедура для каждого, кто начинает жить по новому адресу. Она не имеет ничего общего с постсоветской пропиской, но без нее фактически невозможно полноценно обосноваться в стране. Именно регистрация открывает доступ к медицине, налогам, социальным выплатам, образованию и большинству контрактов.

По закону у вас есть 14 дней, чтобы сообщить властям свой адрес, отмечается на портале Ukrainian in Germany.

Но не паникуйте: если очередь в мэрии (Bürgeramt) расписана на месяц вперед, главное — забронировать дату (Termin). Как только у вас есть подтверждение записи на имейле, штрафы вам уже не грозят, даже если сам визит будет через месяц.

Где делают прописку в Германии

За регистрацию отвечают местные органы управления. В зависимости от города, учреждение может называться по-разному:

  • Bürgeramt (самое распространенное название — офис для граждан);
  • Einwohnermeldeamt (служба регистрации жителей);
  • Rathaus (городская ратуша в маленьких городках).

Просто вбейте в Google "Anmeldung + название вашего города", и вы найдете сайт для онлайн-записи.

В больших городах вроде Берлина "выловить" свободное окно трудно, поэтому проверяйте сайт утром в 7:00-8:00 — в это время часто появляются отмененные кем-то сроки.

Документы для прописки в Германии

На визит нужно прийти с готовым пакетом бумаг. Сама процедура бесплатная и занимает около 10 минут. Вам понадобятся:

  1. Паспорт (или ID-карта).
  2. Wohnungsgeberbestätigung — это самый важный документ, подтверждение от владельца жилья (не путайте с договором аренды, хотя его тоже стоит взять).
  3. Заполненная анкета (Anmeldeformular), которую можно скачать на сайте учреждения.

Что нельзя сделать без регистрации в Германии

Без справки о прописке (Meldebescheinigung) жизнь в Германии становится на паузу — фактически "закрыты двери" к базовым услугам:

  • получить налоговый номер Steuer-ID;
  • оформить медицинскую страховку;
  • открыть банковский счет;
  • получить социальные выплаты;
  • подписать договора на интернет и связь;
  • подать документы на ВНЖ.

Штраф за отсутствие регистрации может достигать 1 000 евро, а за фиктивный адрес (если вы там не живете) — до 50 000 евро.

Ранее мы рассказывали об особенностях аренды жилья в Германии. А также, какие минимальные зарплаты в этой стране в 2026 году.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
