Где делают прописку в Германии и что невозможно без Anmeldung в 2026 году

Прописка в Германии — в каких ведомствах можно зарегистрироваться
В 2026 году прописка в Германии или Anmeldung — это обязательная процедура для каждого, кто начинает жить по новому адресу. Она не имеет ничего общего с постсоветской пропиской, но без нее фактически невозможно полноценно обосноваться в стране. Именно регистрация открывает доступ к медицине, налогам, социальным выплатам, образованию и большинству контрактов.
По закону у вас есть 14 дней, чтобы сообщить властям свой адрес, отмечается на портале Ukrainian in Germany.
Но не паникуйте: если очередь в мэрии (Bürgeramt) расписана на месяц вперед, главное — забронировать дату (Termin). Как только у вас есть подтверждение записи на имейле, штрафы вам уже не грозят, даже если сам визит будет через месяц.
Где делают прописку в Германии
За регистрацию отвечают местные органы управления. В зависимости от города, учреждение может называться по-разному:
- Bürgeramt (самое распространенное название — офис для граждан);
- Einwohnermeldeamt (служба регистрации жителей);
- Rathaus (городская ратуша в маленьких городках).
Просто вбейте в Google "Anmeldung + название вашего города", и вы найдете сайт для онлайн-записи.
В больших городах вроде Берлина "выловить" свободное окно трудно, поэтому проверяйте сайт утром в 7:00-8:00 — в это время часто появляются отмененные кем-то сроки.
Документы для прописки в Германии
На визит нужно прийти с готовым пакетом бумаг. Сама процедура бесплатная и занимает около 10 минут. Вам понадобятся:
- Паспорт (или ID-карта).
- Wohnungsgeberbestätigung — это самый важный документ, подтверждение от владельца жилья (не путайте с договором аренды, хотя его тоже стоит взять).
- Заполненная анкета (Anmeldeformular), которую можно скачать на сайте учреждения.
Что нельзя сделать без регистрации в Германии
Без справки о прописке (Meldebescheinigung) жизнь в Германии становится на паузу — фактически "закрыты двери" к базовым услугам:
- получить налоговый номер Steuer-ID;
- оформить медицинскую страховку;
- открыть банковский счет;
- получить социальные выплаты;
- подписать договора на интернет и связь;
- подать документы на ВНЖ.
Штраф за отсутствие регистрации может достигать 1 000 евро, а за фиктивный адрес (если вы там не живете) — до 50 000 евро.
