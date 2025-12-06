Чи можна жити на дачі в Польщі цілий рік — правила та законодавство країни

Проживання на дачі у Польщі — чи дозволяє закон країни
Переїзд українців до Польщі під час війни активізував інтерес до придбання власної нерухомості. Часто першим варіантом здається дача — невелика територія з будинком, де можна спокійно жити й не витрачати кошти на оренду.
Проте польське законодавство трактує це поняття по-іншому, тому перед купівлею варто зрозуміти, чи реально перетворити такий будинок на місце для постійного проживання, пише портал Navi Migrant.
Хто має право купити дачу в Польщі
Українці можуть вільно купувати нерухомість, але правила залежать від статусу перебування та характеристик об’єкта.
Найпростіше придбати:
- квартиру;
- рекреаційну ділянку або невеликий літній будинок;
- землю без сільськогосподарського призначення.
Дозвіл MSWiA може знадобитися, якщо ділянка велика, знаходиться в прикордонній зоні або будинок має житлове призначення, але покупець не має дозволу на проживання. Це важливий бюрократичний етап, що часто триває кілька місяців.
Що означає дача в польському праві
Поняття дачі в законодавстві відсутнє. Існують три формати:
- rekreacyjna działka — місце для сезонного відпочинку;
- dom letniskowy — будинок для літа, без розрахунку на зиму;
- dom jednorodzinny — житло, придатне для постійного проживання.
Щоб жити офіційно, потрібен саме житловий статус будинку. Літні споруди не підходять для реєстрації, що ускладнює отримання документів і доступ до адміністративних послуг.
Чи дозволять жити на дачі постійно
Фактично проживання можливе, але лише після підтвердження житлового призначення. Якщо будинок побудований як сезонний, його можна перекваліфікувати.
Це вимагає:
- реконструкції з дотриманням норм;
- отримання дозволів на зміну функції;
- внесення змін до реєстру будівель.
Процес складний, проте доступний тим, хто планує залишатися в країні надовго.
Що врахувати перед купівлею дачі у Польщі
Перш ніж інвестувати, варто проаналізувати:
- чи відповідає будинок нормам для проживання;
- чи дозволить місцева влада реєстрацію;
- чи не має ділянка статусу з обмеженнями;
- чи можливе узаконення реконструкції;
- чи потрібен окремий дозвіл на купівлю.
У багатьох випадках безпечніше обрати невеликий житловий будинок у сільській місцевості, ніж вкладатися в літню споруду, яку складно узаконити.
