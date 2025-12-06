Відео
Проживання на дачі у Польщі — чи дозволяє закон країни

Проживання на дачі у Польщі — чи дозволяє закон країни

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 11:22
Чи можна жити на дачі в Польщі цілий рік — правила та законодавство країни
Жінка на веранді. Фото: Freepik

Переїзд українців до Польщі під час війни активізував інтерес до придбання власної нерухомості. Часто першим варіантом здається дача — невелика територія з будинком, де можна спокійно жити й не витрачати кошти на оренду. 

Проте польське законодавство трактує це поняття по-іншому, тому перед купівлею варто зрозуміти, чи реально перетворити такий будинок на місце для постійного проживання, пише портал Navi Migrant.

Хто має право купити дачу в Польщі

Українці можуть вільно купувати нерухомість, але правила залежать від статусу перебування та характеристик об’єкта.

Найпростіше придбати:

  • квартиру;
  • рекреаційну ділянку або невеликий літній будинок;
  • землю без сільськогосподарського призначення.

Дозвіл MSWiA може знадобитися, якщо ділянка велика, знаходиться в прикордонній зоні або будинок має житлове призначення, але покупець не має дозволу на проживання. Це важливий бюрократичний етап, що часто триває кілька місяців.

Що означає дача в польському праві

Поняття дачі в законодавстві відсутнє. Існують три формати:

  • rekreacyjna działka — місце для сезонного відпочинку;
  • dom letniskowy — будинок для літа, без розрахунку на зиму;
  • dom jednorodzinny — житло, придатне для постійного проживання.

Щоб жити офіційно, потрібен саме житловий статус будинку. Літні споруди не підходять для реєстрації, що ускладнює отримання документів і доступ до адміністративних послуг.

Чи дозволять жити на дачі постійно

Фактично проживання можливе, але лише після підтвердження житлового призначення. Якщо будинок побудований як сезонний, його можна перекваліфікувати.

Це вимагає:

  • реконструкції з дотриманням норм;
  • отримання дозволів на зміну функції;
  • внесення змін до реєстру будівель.

Процес складний, проте доступний тим, хто планує залишатися в країні надовго.

Що врахувати перед купівлею дачі у Польщі

Перш ніж інвестувати, варто проаналізувати:

  • чи відповідає будинок нормам для проживання;
  • чи дозволить місцева влада реєстрацію;
  • чи не має ділянка статусу з обмеженнями;
  • чи можливе узаконення реконструкції;
  • чи потрібен окремий дозвіл на купівлю.

У багатьох випадках безпечніше обрати невеликий житловий будинок у сільській місцевості, ніж вкладатися в літню споруду, яку складно узаконити.

Як повідомлялось, купівля нерухомості в Польщі — чи то квартири, чи будинку — розглядається багатьма українцями як важливий крок до комфортного життя та перспективна довгострокова інвестиція. Вибір конкретного міста має вирішальне значення, оскільки впливає як на поточну вартість, так і на майбутній потенціал зростання цієї власності.

Також ми розповідали, що в Польщі набули чинності нові нормативи, що регламентують використання балкону у житлових комплексах. Ці правила розроблено як відповідь на збільшення звернень мешканців щодо надмірного шуму, незакріплених предметів і загального безладу на балконах.

Польща нерухомість українці в Польщі дача місце проживання
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
