Можно ли жить на даче в Польше круглый год — правила и законодательство страны

Проживание на даче в Польше — позволяет ли закон страны
Переезд украинцев в Польшу во время войны активизировал интерес к приобретению собственной недвижимости. Часто первым вариантом кажется дача — небольшая территория с домом, где можно спокойно жить и не тратить средства на аренду.
Однако польское законодательство трактует это понятие по-другому, поэтому перед покупкой стоит понять, реально ли превратить такой дом в место для постоянного проживания, пишет портал Navi Migrant.
Кто имеет право купить дачу в Польше
Украинцы могут свободно покупать недвижимость, но правила зависят от статуса пребывания и характеристик объекта.
Проще всего приобрести:
- квартиру;
- рекреационный участок или небольшой летний дом;
- землю без сельскохозяйственного назначения.
Разрешение MSWiA может понадобиться, если участок большой, находится в приграничной зоне или дом имеет жилое назначение, но покупатель не имеет разрешения на проживание. Это важный бюрократический этап, который часто длится несколько месяцев.
Что означает дача в польском праве
Понятие дачи в законодательстве отсутствует. Существуют три формата:
- rekreacyjna działka — место для сезонного отдыха;
- dom letniskowy — дом для лета, без расчета на зиму;
- dom jednorodzinny — жилье, пригодное для постоянного проживания.
Чтобы жить официально, нужен именно жилой статус дома. Летние постройки не подходят для регистрации, что затрудняет получение документов и доступ к административным услугам.
Позволят ли жить на даче постоянно
Фактически проживание возможно, но лишь после подтверждения жилого назначения. Если дом построен как сезонный, его можно переквалифицировать.
Это требует:
- реконструкции с соблюдением норм;
- получения разрешений на изменение функции;
- внесения изменений в реестр зданий.
Процесс сложный, однако доступный тем, кто планирует оставаться в стране надолго.
Что учесть перед покупкой дачи в Польше
Прежде чем инвестировать, стоит проанализировать:
- соответствует ли дом нормам для проживания;
- разрешит ли местная власть регистрацию;
- не имеет ли участок статуса с ограничениями;
- возможно ли узаконивание реконструкции;
- нужно ли отдельное разрешение на покупку.
Во многих случаях безопаснее выбрать небольшой жилой дом в сельской местности, чем вкладываться в летнюю постройку, которую сложно узаконить.
Как сообщалось, покупка недвижимости в Польше — будь то квартиры или дома — рассматривается многими украинцами как важный шаг к комфортной жизни и перспективная долгосрочная инвестиция. Выбор конкретного города имеет решающее значение, поскольку влияет как на текущую стоимость, так и на будущий потенциал роста этой собственности.
Также мы рассказывали, что в Польше вступили в силу новые нормативы, регламентирующие использование балкона в жилых комплексах. Эти правила разработаны как ответ на увеличение обращений жителей относительно чрезмерного шума, незакрепленных предметов и общего беспорядка на балконах.
