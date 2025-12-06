Видео
Главная Рынок недвижимости Проживание на даче в Польше — позволяет ли закон страны

Проживание на даче в Польше — позволяет ли закон страны

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 11:22
Можно ли жить на даче в Польше круглый год — правила и законодательство страны
Женщина на веранде. Фото: Freepik

Переезд украинцев в Польшу во время войны активизировал интерес к приобретению собственной недвижимости. Часто первым вариантом кажется дача — небольшая территория с домом, где можно спокойно жить и не тратить средства на аренду.

Однако польское законодательство трактует это понятие по-другому, поэтому перед покупкой стоит понять, реально ли превратить такой дом в место для постоянного проживания, пишет портал Navi Migrant.

Читайте также:

Кто имеет право купить дачу в Польше

Украинцы могут свободно покупать недвижимость, но правила зависят от статуса пребывания и характеристик объекта.

Проще всего приобрести:

  • квартиру;
  • рекреационный участок или небольшой летний дом;
  • землю без сельскохозяйственного назначения.

Разрешение MSWiA может понадобиться, если участок большой, находится в приграничной зоне или дом имеет жилое назначение, но покупатель не имеет разрешения на проживание. Это важный бюрократический этап, который часто длится несколько месяцев.

Что означает дача в польском праве

Понятие дачи в законодательстве отсутствует. Существуют три формата:

  • rekreacyjna działka — место для сезонного отдыха;
  • dom letniskowy — дом для лета, без расчета на зиму;
  • dom jednorodzinny — жилье, пригодное для постоянного проживания.

Чтобы жить официально, нужен именно жилой статус дома. Летние постройки не подходят для регистрации, что затрудняет получение документов и доступ к административным услугам.

Позволят ли жить на даче постоянно

Фактически проживание возможно, но лишь после подтверждения жилого назначения. Если дом построен как сезонный, его можно переквалифицировать.

Это требует:

  • реконструкции с соблюдением норм;
  • получения разрешений на изменение функции;
  • внесения изменений в реестр зданий.

Процесс сложный, однако доступный тем, кто планирует оставаться в стране надолго.

Что учесть перед покупкой дачи в Польше

Прежде чем инвестировать, стоит проанализировать:

  • соответствует ли дом нормам для проживания;
  • разрешит ли местная власть регистрацию;
  • не имеет ли участок статуса с ограничениями;
  • возможно ли узаконивание реконструкции;
  • нужно ли отдельное разрешение на покупку.

Во многих случаях безопаснее выбрать небольшой жилой дом в сельской местности, чем вкладываться в летнюю постройку, которую сложно узаконить.

Как сообщалось, покупка недвижимости в Польше — будь то квартиры или дома — рассматривается многими украинцами как важный шаг к комфортной жизни и перспективная долгосрочная инвестиция. Выбор конкретного города имеет решающее значение, поскольку влияет как на текущую стоимость, так и на будущий потенциал роста этой собственности.

Также мы рассказывали, что в Польше вступили в силу новые нормативы, регламентирующие использование балкона в жилых комплексах. Эти правила разработаны как ответ на увеличение обращений жителей относительно чрезмерного шума, незакрепленных предметов и общего беспорядка на балконах.

Польша недвижимость украинцы в Польше дача место жительства
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
