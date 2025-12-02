Приватизація квартири — як діяти, якщо один із прописаних знаходиться за кордоном

Жінка з документами. Фото: Freepik

Питання приватизації житла завжди було актуальним. І багатьох цікавить питання — чи можна приватизувати квартиру, якщо один з прописаних знаходиться довгий час за кордоном. Адже у сучасних умовах мобільності та трудової міграції ситуація, коли частина сім’ї живе за межами країни, стала звичною.

Але саме це нерідко блокує процес приватизації — участь усіх зареєстрованих у житлі є обов’язковою. Саме тому перше, що потрібно з’ясувати — чи готова людина, яка виїхала, підтвердити свою участь у процесі або відмовитися від неї.

"За її (людини, що знаходиться за кордоном, — ред.) участі приватизувати можливо лише у випадку, якщо він передасть нотаріально засвідчену заяву про згоду на приватизацію або відмову від участі в ній", — каже адвокат Роман Сімутін.

Така заява має бути оформлена в консульстві України або в іноземного нотаріуса з подальшим апостилем та перекладом. Якщо особа хоче брати участь у приватизації, вона може оформити довіреність на представника.

Якщо людина за кордоном не виходить на зв’язок

Якщо зв’язку з зареєстрованим немає, а процес приватизації потрібно завершити, закон передбачає судовий механізм. Звернення до суду можливе у випадку, коли є факти, що особа фактично не проживає у квартирі тривалий час і не бере участі в утриманні житла.

Суд може визнати таку людину такою, що втратила право користування житлом. Це дасть можливість продовжити приватизацію без її участі.

Коли судовий шлях є доцільним

Звернення до суду часто виправдане, коли:

людина не проживає у квартирі понад шість місяців або роками;

вона не бере участі у сплаті комунальних послуг;

відсутній доступ до документів чи неможливо отримати її підпис.

Суд оцінює реальні обставини проживання і може ухвалити рішення, яке дозволить завершити приватизацію без блоку з боку відсутнього співмешканця.

Як повідомлялось, хоча в українському законодавстві офіційно не закріплено термін "неприватизоване житло", він широко використовується для позначення квартири, право власності на яку ще не набуто її мешканцем. Житло вважається неприватизованим до того моменту, поки відповідні документи для набуття права власності не подано.

Також ми розповідали, що реєстрація місця проживання (прописка) не є підставою для набуття права власності на житло. Це питання часто порушується, але чинне законодавство України не передбачає такого механізму.