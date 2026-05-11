Реєстрація нерухомості через Дію: покрокова інструкція у 2026 році

Жінка за ноутбуком.

Багато українців дізнаються про проблему із нерухомістю лише тоді, коли намагаються оформити субсидію, продати квартиру чи отримати іншу державну послугу. Якщо житло купували або оформлювали до 2013 року, інформації про нього може не бути у Державному реєстрі речових прав. Через це виникають затримки з документами та додаткові перевірки.

Водночас сьогодні частину процедури можна пройти онлайн через Дію, не відвідуючи ЦНАП чи державного реєстратора, повідомляє Новини.LIVE за посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Як зареєструвати нерухомість через Дію

Для подачі заявки потрібен електронний підпис або Дія.Підпис. Також необхідно підготувати сканкопії документів, які підтверджують право власності. Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину, рішення суду або інші документи.

Після цього потрібно авторизуватися на порталі "Дія" та перейти до розділу послуг, пов’язаних із нерухомістю. Далі користувач заповнює дані про об’єкт, перевіряє особисту інформацію та завантажує копії документів.

Чому не з’являється нерухомість у Дії

Найчастіше проблеми виникають саме через неякісні копії документів. Якщо текст нечіткий або частина сторінки обрізана, заяву можуть залишити без розгляду або попросити подати документи повторно.

Також варто перевірити, чи збігаються адреса, площа та інші характеристики житла у всіх документах. Навіть дрібні помилки іноді затягують процедуру на кілька тижнів.

Скільки триває реєстрація нерухомості

Багато хто дивується, чому після відправки заявки нічого не змінюється миттєво. Але реєстрація — це не автоматичний процес, а робота живої людини. Після відправки заяву перевіряє державний реєстратор. У деяких випадках додатково надсилається запит до БТІ, особливо якщо йдеться про старі об’єкти нерухомості.

Саме через це процедура не завжди проходить швидко. Частина заяв опрацьовується за кілька днів, але інколи перевірка займає значно більше часу.

Після завершення процедури власник отримує повідомлення у Дії та електронний витяг. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Як повідомляли Новини.LIVE, навіть якщо правовстановлюючі папери на нерухомість безслідно зникли, це жодним чином не скасовує вашого статусу власника, тож зберігайте спокій. Спершу варто звернутися за дублікатами до архівних установ або органів, що реєстрували майно, а в крайньому разі проблему допоможе розв’язати суд.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато хто помилково вважає техпаспорт основним документом, що підтверджує право на квартиру, через що роками ризикує залишитися без законної можливості продати чи подарувати власне майно. Проте станом на 2026 рік процедури суттєво оновилися, і тепер статус власника визначається виключно за чіткими юридичними критеріями, прописаними в новому законодавстві.