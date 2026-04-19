Відновлення втрачених документів на нерухомість: покрокова інструкція для власників

Втрата документів на житло — ситуація, яка викликає паніку, але не означає втрату права власності. У більшості випадків документи можна відновити через орган, який їх видав, або через архів. Якщо ж це неможливо, закон передбачає судову процедуру.

Головне — діяти послідовно та зібрати необхідні докази, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ігоря Бузовського.

Як відновити нотаріальні документи на житло

Якщо вашу угоду колись посвідчував нотаріус, він і є вашою першою зупинкою. Саме в нотаріальній конторі можна отримати дублікат, який матиме таку ж юридичну силу, як і оригінал.

"Якщо нотаріус більше не працює, то нотаріальний архів", — зазначає Бузовський.

У випадках, коли документи не були передані до архіву вчасно, доведеться готувати позов до суду для визнання права власності.

Як отримати дублікат свідоцтва про право власності

Свідоцтва про приватизацію зазвичай видавалися місцевими радами або органами приватизації. Якщо папір зіпсовано або втрачено, звертатися слід саме до того органу, який його видав.

Проте за роки багато установ ліквідувалися. У такій ситуації шлях лежить до державного архіву. Коли ж і там порожньо, єдиним варіантом залишається судове рішення, яке підтвердить ваші права на квадратні метри.

Як відновити рішення суду та документи новобудови

Судові рішення зберігаються в архівах судів. Тут все залежить від того, де саме перебуває фізична будівля суду. Зазвичай копію можна взяти в архіві установи.

Але сучасні реалії вносять корективи: якщо суд опинився на окупованій території, процедура стає складнішою.

"Це процедура відновлення втраченого провадження через інший суд. Це доволі складна та довга процедура, але можлива", — підкреслює адвокат.

З первинною нерухомістю алгоритм інший. Поки будинок не введений в експлуатацію або ви щойно отримали ключі, всі ниточки ведуть до забудовника або кооперативу. Саме там зберігаються ваші договори майнових прав чи деривативи. Якщо ж забудовник "зник" з ринку, знову допомагають архіви або суди.

Що робити при втраті ордера на квартиру

З ордером ситуація найбільш делікатна, бо це документ одноразової дії.

"В архіві треба шукати не ордер, а Розпорядження органу влади на виділення квартири", — пояснює Бузовський.

Після цього потрібно укласти договір найму і лише потім приступати до приватизації. Якщо ж жодних згадок у реєстрах та архівах не лишилося, доведеться через суд доводити саме право користування житлом.

Позов про визнання права власності на нерухомість

Коли всі запити до архівів дали нульовий результат, вступає в дію стаття 392 Цивільного кодексу України. Суд — це фінальна інстанція, яка поставить крапку. Для цього вам знадобиться звіт про оцінку майна та докази того, що документ дійсно існував (копії техпаспорта чи витяги з реєстрів).

Бузовський також нагадує, що за адвокатським запитом термін очікування документів з архівів скорочується до 5 робочих днів замість стандартного місяця.

