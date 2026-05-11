Регистрация недвижимости через Дію: пошаговая инструкция в 2026 году

Многие украинцы узнают о проблеме с недвижимостью только тогда, когда пытаются оформить субсидию, продать квартиру или получить другую государственную услугу. Если жилье покупали или оформляли до 2013 года, информации о нем может не быть в Государственном реестре вещных прав. Из-за этого возникают задержки с документами и дополнительные проверки.

В то же время сегодня часть процедуры можно пройти онлайн через Дію, не посещая ЦПАУ или государственного регистратора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Как зарегистрировать недвижимость через Дію

Для подачи заявки нужна электронная подпись или Дія.Підпис. Также необходимо подготовить сканкопии документов, которые подтверждают право собственности. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, решение суда или другие документы.

После этого нужно авторизоваться на портале "Дія" и перейти в раздел услуг, связанных с недвижимостью. Далее пользователь заполняет данные об объекте, проверяет личную информацию и загружает копии документов.

Почему не появляется недвижимость в Дії

Чаще всего проблемы возникают именно из-за некачественных копий документов. Если текст нечеткий или часть страницы обрезана, заявление могут оставить без рассмотрения или попросить подать документы повторно.

Также стоит проверить, совпадают ли адрес, площадь и другие характеристики жилья во всех документах. Даже мелкие ошибки иногда затягивают процедуру на несколько недель.

Сколько длится регистрация недвижимости

Многие удивляются, почему после отправки заявки ничего не меняется мгновенно. Но регистрация — это не автоматический процесс, а работа живого человека. После отправки заявление проверяет государственный регистратор. В некоторых случаях дополнительно направляется запрос в БТИ, особенно если речь идет о старых объектах недвижимости.

Именно поэтому процедура не всегда проходит быстро. Часть заявлений обрабатывается за несколько дней, но иногда проверка занимает значительно больше времени.

После завершения процедуры владелец получает уведомление в Дії и электронную выписку. Она имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Как сообщали Новини.LIVE, даже если правоустанавливающие бумаги на недвижимость бесследно исчезли, это никоим образом не отменяет вашего статуса владельца, поэтому сохраняйте спокойствие. Сначала стоит обратиться за дубликатами в архивные учреждения или органы, которые регистрировали имущество, а в крайнем случае проблему поможет решить суд.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие ошибочно считают техпаспорт основным документом, подтверждающим право на квартиру, из-за чего годами рискуют остаться без законной возможности продать или подарить собственное имущество. Однако по состоянию на 2026 год процедуры существенно обновились, и теперь статус владельца определяется исключительно по четким юридическим критериям, прописанным в новом законодательстве.