Может ли владелец квартиры выписать человека без его согласия — правила в 2025 году

Многие украинцы до сих пор считают, что выписать кого-то из квартиры без суда — невозможно. Но правила изменились: владелец получил значительно больше прав. Теперь "выписать" человека можно без его согласия и без судебного решения. Это стало реальностью после принятия новых норм, которые упростили процедуру снятия с регистрации.

Если зарегистрированные в квартире или доме лица не являются владельцами или совладельцами, хозяин жилья имеет право самостоятельно инициировать их снятие с регистрации, отмечают адвокаты АО "Бачинский и партнеры".

Для этого больше не нужно получать согласие прописанных жителей. Человек без официальной прописки теряет ряд прав, в частности социальных.

"Поэтому важно понимать, что решение о выписке должно быть обоснованным, ведь в судебной практике уже есть случаи, когда гражданам возобновляли регистрацию из-за нарушения процедуры", — говорят специалисты.

Как выписать человека через ЦПАУ

Согласно постановлению Кабмина №265, владелец квартиры может обратиться в любой Центр предоставления административных услуг. Там нужно подать:

паспорт;

идентификационный код;

заявление на снятие лица с регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на жилье.

После проверки документов работники ЦПАУ самостоятельно вносят изменения в реестр территориальной общины. Судебное участие в этом процессе больше не требуется.

Кого нельзя выписать из жилья

Закон устанавливает четкие ограничения. Не подлежат выписке без согласия:

собственники или совладельцы квартиры;

дети до 18 лет.

Для ребенка требуется согласие его родителей или решение органа опеки. Это означает, что владелец не может снять с регистрации собственного ребенка или ребенка совладельца без разрешения.

Что делать, если вас выписали незаконно

Бывают ситуации, когда человека снимают с регистрации по ошибке или без достаточных оснований. Например, это случается с военными, людьми в командировке или теми, кто находится в больнице. В таком случае надо обратиться в суд с иском о восстановлении места регистрации.

К иску следует приложить документы, подтверждающие ваше право проживать в квартире, а также ссылки на нормы законов, которые были нарушены. Суд часто становится на сторону лица, если оно оказалось без прописки незаконно.

Можно ли выписать владельца или совладельца

Даже по новым правилам владельца или совладельца жилья нельзя снять с регистрации без его согласия. Это является прямым нарушением права собственности. Так же защищены и дети этих лиц - их нельзя выписать без участия родителей.

Как сообщалось, в Украине произошла официальная замена понятия "прописка" на "регистрацию места жительства", и это не просто смена названия, а существенное юридическое отличие. Новый закон четко разграничивает факт регистрации от права собственности, подчеркивая, что сама только регистрация не предоставляет лицу никаких прав на владение жильем.

Также мы рассказывали, что каждый гражданин Украины должен зарегистрировать свое место жительства или задекларировать его в течение 30 дней после переезда. Это требование является важным для государства, поскольку позволяет вести учет населения, обеспечивать предоставление социальных услуг, выплат и реализацию избирательных прав. Хотя суровых наказаний за нарушение нет, ответственности избежать не получится.