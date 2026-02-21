Видео
Рыбалка на частном участке — можно ли сделать пруд возле дома

Рыбалка на частном участке — можно ли сделать пруд возле дома

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 04:55
Пруд для разведения рыбы на участке — можно ли выкопать водоем возле своего дома
Пруд возле дома. Фото: Freepik

Небольшой водоем для разведения рыбы — это хорошая возможность не только обеспечить семью свежей продукцией, но и получить дополнительный доход. Однако, прежде чем начать земляные работы по обустройству пруда у дома, стоит убедиться, что вы действуете законно.

Новини.LIVE со ссылкой на специалистов портала "Юристы UA" рассказывают об этом подробнее.

Можно ли вырыть пруд на собственном участке

Адвокат Вячеслав Кирда объяснил, что создать искусственный водоем на собственном участке разрешается, если эта земля принадлежит вам на праве частной собственности и имеет целевое назначение для ведения личного сельского хозяйства.

Согласно нормам действующего законодательства, владельцы земельных участков в Украине имеют право обустраивать на своей территории искусственные водоемы без оформления специальных разрешений при условии соблюдения определенных требований.

В частности речь идет о прудах, которые не имеют сообщения с природными водоемами (реками, озерами или другими водотоками) и используются исключительно для личных нужд.

В то же время в случае, если владелец планирует заниматься разведением рыбы с коммерческой целью, процедура становится сложнее. В этом случае необходимо получить согласование от экологических служб, Государственного агентства водных ресурсов и Госпродпотребслужбы.

Кроме этого, если речь идет о масштабном хозяйстве, может потребоваться проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках экологического контроля.

Какой формы и площади может быть пруд

Оптимальные параметры водоема прежде всего зависят от экологических условий конкретного региона и вида рыбы, которую планируется выращивать. В целом нормы следующие:

  1. Форма — законодательство не предусматривает ограничений в этом вопросе, поэтому все зависит от личных предпочтений владельца.
  2. Площадь — может быть до нескольких гектаров, в зависимости от масштабов участка, при этом ихтиологи рекомендуют не менее 25 кв.м.
  3. Глубина — чтобы создать необходимые условия для зимовки и терморегуляции рыбы, это должно быть в пределах 1,5-2,5 м.

Важно также, чтобы гидрологические условия предусматривали стабильное водоснабжение и водоотвод, чтобы избежать застоя и деградации пруда.

Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
