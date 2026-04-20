Ціни на квартири в Європі стрімко підскочили: які країни стали найдорожчими

Купюри євро на столі.

Європейський ринок житла у 2026 році продовжує дивувати навіть досвідчених аналітиків своєю непередбачуваністю та стрімким рухом угору. Попри очікування щодо стабілізації, у багатьох країнах відбулося справжнє цінове ралі, яке зробило мрію про власні квадратні метри ще дорожчою.

Попит стабільно перевищує пропозицію, а інвестори активно скуповують об’єкти, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Visit Ukraine.

Де купити квартиру в Європі недорого

Знайти бюджетне житло стає дедалі складніше, адже в середньому по ЄС ціни зросли на 5,5% лише за останній рік. Проте справжніми "рекордсменами" стали Угорщина та Португалія, де вартість квадратного метра підскочила на неймовірні 21,2% та 18,9% відповідно.

"Державні програми підтримки та активність інвесторів значно підсилюють попит на житло", — цитує Euronews експертку з Knight FrankКейт Еверетт-Аллен.

Саме це відбувається в Будапешті та Лісабоні, де внутрішні стимули та приплив іноземного капіталу створили дефіцит пропозиції.

Нерухомість у Хорватії та Іспанії

Туристичний сектор залишається головним локомотивом зростання цін у середземноморському регіоні. У Хорватії житло подорожчало на 16,1%, особливо на узбережжі, де кожен другий покупець — іноземець.

Іспанія теж не відстає з показником у 12,9%, демонструючи стабільне відновлення після попередніх криз. Короткострокова оренда через сервіси на кшталт Airbnb буквально "вимиває" квартири з ринку продажу, що змушує звичайних покупців платити більше.

Вартість житла в Польщі та Чехії

Центральна та Східна Європа наразі намагаються наздогнати за рівнем цін своїх західних сусідів. У Словаччині зафіксовано ріст на 12,8%, у Болгарії — на 12,6%, а Чехія перетнула позначку у 10,4%.

Кейт Еверетт-Аллен підкреслює, що саме "активність інвесторів значно підсилює попит на житло" у цих регіонах, оскільки вони бачать великий потенціал у ринках, що динамічно розвиваються.

Таким чином популярні напрямки для релокації стають фінансово важчими, а конкуренція за кожен ліквідний об'єкт лише посилюється.

Що означає подорожчання житла в ЄС для українців

Для українців купівля нерухомості в ЄС стає складнішою. Бюджети доводиться переглядати, а конкуренція з іноземними покупцями лише посилюється.

Краще звернути увагу на країни зі "зрілими" ринками, де ціни зростають значно повільніше. Наприклад, у Швейцарії приріст склав лише 3,9%, в Австрії — 3,7%, а в Бельгії — 3,5%. Це зони спокою, де іпотечні ставки та рівень доходів населення збалансовані, що запобігає різким стрибкам.

Проте варто розуміти, що поріг входу в таких країнах спочатку значно вищий, ніж у тій же Болгарії чи Латвії.

Як повідомляли Новини.LIVE, житловий сектор Бухареста за рік зазнав суттєвої трансформації, внаслідок якої бюджетні трикімнатні квартири практично вимилися з ринку. Стрімке зростання доходів населення та активне кредитування сформували нові цінові реалії, де колишня доступність 2025 року залишилася в минулому. Тепер покупцям доводиться адаптуватися до значно вищих фінансових порогів через стабільно високий попит.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році європейська нерухомість залишається надійною гаванню для українців, які прагнуть захистити заощадження або переїхати до ЄС. Проте реальні процедури оформлення угод та нюанси утримання житла часто виявляються далекими від вітчизняного досвіду. Саме ці юридичні та побутові розбіжності зазвичай стають головним сюрпризом для нових власників.