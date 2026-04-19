Ціни на квартири в Бухаресті: скільки коштує житло навесні 2026 року

Купюри євро на столі.

Ринок житла у столиці Румунії за останній рік помітно змінився. Ціни на трикімнатні квартири піднялися настільки, що бюджетні варіанти фактично зникли. Ще у 2025 році можна було знайти доступніше житло, але тепер ситуація інша.

Попит, зарплати та іпотека формують нову реальність для покупців, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Ziarul Finance.

Ціни на квартири в Бухаресті

Часи, коли трикімнатну квартиру в столиці Румунії можна було знайти дешевше за 100 000 євро, офіційно залишилися в минулому. Станом на березень-квітень 2026 року, навіть у найбюджетнішому районі (1 Decembrie) цінники стартують саме з цієї психологічної позначки.

В середньому ж за рік вартість житла старого фонду підскочила майже на 14%. Це означає, що покупці тепер змушені переплачувати понад 16 000 євро порівняно з минулим роком.

Зараз середня ціна за "трьошку" в Бухаресті становить приблизно 137 923 євро. Цікаво, що ринок неоднорідний: поки в популярних сімейних районах, як-от Берчень чи Друмул Таберей, ціни лише за останній місяць додали по 6 000 євро, елітні локації на кшталт Вікторієй показують невелике зниження.

Проте розрив між найдешевшим і найдорожчим житлом у місті вражає — він сягає 120 000 євро.

Ціни на 3-кімнатні квартири у Бухаресті. Фото: Ziarul Finance

Чи залишилися дешеві квартири у Бухаресті

Якщо ви шукаєте варіанти з обмеженим бюджетом, варто придивитися до районів Мілітарі або Крингаші, хоча й там ціни активно наздоганяють центр.

Експерти пояснюють такий ріст просто: зарплати в Румунії стабільно зростають, а умови іпотечного кредитування залишаються привабливими. Це підігріває попит, тож очікувати на обвал цін найближчим часом не варто, навіть якщо темпи здорожчання трохи сповільняться.

Як повідомляли Новини.LIVE, інвестиції у європейські квадратні метри залишаються надійним способом збереження заощаджень для багатьох українців. Водночас майбутнім власникам варто готуватися до того, що бюрократія та правила утримання житла в ЄС кардинально різняться від вітчизняного досвіду.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть під час війни українські посадовці продовжують активно скуповувати нерухомість у країнах Заходу, приховуючи майно за іменами родичів. Аналіз десятків тисяч декларацій за 2025 рік підтверджує, що придбання елітного житла в Європі та США стало системним явищем для цілих категорій держслужбовців.