Цены на квартиры в Европе стремительно подскочили: какие страны стали самыми дорогими

Европейский рынок жилья в 2026 году продолжает удивлять даже опытных аналитиков своей непредсказуемостью и стремительным движением вверх. Несмотря на ожидания по стабилизации, во многих странах произошло настоящее ценовое ралли, которое сделало мечту о собственных квадратных метрах еще дороже.

Спрос стабильно превышает предложение, а инвесторы активно скупают объекты, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Visit Ukraine.

Где купить квартиру в Европе недорого

Найти бюджетное жилье становится все сложнее, ведь в среднем по ЕС цены выросли на 5,5% только за последний год. Однако настоящими "рекордсменами" стали Венгрия и Португалия, где стоимость квадратного метра подскочила на невероятные 21,2% и 18,9% соответственно.

"Государственные программы поддержки и активность инвесторов значительно усиливают спрос на жилье", — цитирует Euronews эксперта из Knight Frank Кейт Эверетт-Аллен.

Именно это происходит в Будапеште и Лиссабоне, где внутренние стимулы и приток иностранного капитала создали дефицит предложения.

Читайте также:

Недвижимость в Хорватии и Испании

Туристический сектор остается главным локомотивом роста цен в средиземноморском регионе. В Хорватии жилье подорожало на 16,1%, особенно на побережье, где каждый второй покупатель — иностранец.

Испания тоже не отстает с показателем в 12,9%, демонстрируя стабильное восстановление после предыдущих кризисов. Краткосрочная аренда через сервисы вроде Airbnb буквально "вымывает" квартиры с рынка продаж, что заставляет обычных покупателей платить больше.

Стоимость жилья в Польше и Чехии

Центральная и Восточная Европа сейчас пытаются догнать по уровню цен своих западных соседей. В Словакии зафиксирован рост на 12,8%, в Болгарии — на 12,6%, а Чехия пересекла отметку в 10,4%.

Кейт Эверетт-Аллен подчеркивает, что именно "активность инвесторов значительно усиливает спрос на жилье" в этих регионах, поскольку они видят большой потенциал в динамично развивающихся рынках.

Таким образом популярные направления для релокации становятся финансово тяжелее, а конкуренция за каждый ликвидный объект только усиливается.

Что означает подорожание жилья в ЕС для украинцев

Для украинцев покупка недвижимости в ЕС становится более сложной. Бюджеты приходится пересматривать, а конкуренция с иностранными покупателями только усиливается.

Лучше обратить внимание на страны со "зрелыми" рынками, где цены растут значительно медленнее. Например, в Швейцарии прирост составил всего 3,9%, в Австрии — 3,7%, а в Бельгии — 3,5%. Это зоны спокойствия, где ипотечные ставки и уровень доходов населения сбалансированы, что предотвращает резкие скачки.

Однако стоит понимать, что порог входа в таких странах изначально значительно выше, чем в той же Болгарии или Латвии.

Как сообщали Новини.LIVE, жилой сектор Бухареста за год претерпел существенную трансформацию, в результате которой бюджетные трехкомнатные квартиры практически вымылись с рынка. Стремительный рост доходов населения и активное кредитование сформировали новые ценовые реалии, где прежняя доступность 2025 года осталась в прошлом. Теперь покупателям приходится адаптироваться к значительно более высоким финансовым порогам из-за стабильно высокого спроса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году европейская недвижимость остается надежной гаванью для украинцев, которые стремятся защитить сбережения или переехать в ЕС. Однако реальные процедуры оформления сделок и нюансы содержания жилья часто оказываются далекими от отечественного опыта. Именно эти юридические и бытовые разногласия обычно становятся главным сюрпризом для новых владельцев.