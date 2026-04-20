Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рынок недвижимости ЕС резко вырос: в каких странах жилье подорожало на 20%

Рынок недвижимости ЕС резко вырос: в каких странах жилье подорожало на 20%

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 20:08
Цены на квартиры в Европе стремительно подскочили: какие страны стали самыми дорогими
Купюры евро на столе. Фото: Новини.LIVE

Европейский рынок жилья в 2026 году продолжает удивлять даже опытных аналитиков своей непредсказуемостью и стремительным движением вверх. Несмотря на ожидания по стабилизации, во многих странах произошло настоящее ценовое ралли, которое сделало мечту о собственных квадратных метрах еще дороже.

Спрос стабильно превышает предложение, а инвесторы активно скупают объекты, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Visit Ukraine.

Где купить квартиру в Европе недорого

Найти бюджетное жилье становится все сложнее, ведь в среднем по ЕС цены выросли на 5,5% только за последний год. Однако настоящими "рекордсменами" стали Венгрия и Португалия, где стоимость квадратного метра подскочила на невероятные 21,2% и 18,9% соответственно.

"Государственные программы поддержки и активность инвесторов значительно усиливают спрос на жилье", — цитирует Euronews эксперта из Knight Frank Кейт Эверетт-Аллен.

Именно это происходит в Будапеште и Лиссабоне, где внутренние стимулы и приток иностранного капитала создали дефицит предложения.

Читайте также:

Недвижимость в Хорватии и Испании

Туристический сектор остается главным локомотивом роста цен в средиземноморском регионе. В Хорватии жилье подорожало на 16,1%, особенно на побережье, где каждый второй покупатель — иностранец.

Испания тоже не отстает с показателем в 12,9%, демонстрируя стабильное восстановление после предыдущих кризисов. Краткосрочная аренда через сервисы вроде Airbnb буквально "вымывает" квартиры с рынка продаж, что заставляет обычных покупателей платить больше.

Стоимость жилья в Польше и Чехии

Центральная и Восточная Европа сейчас пытаются догнать по уровню цен своих западных соседей. В Словакии зафиксирован рост на 12,8%, в Болгарии — на 12,6%, а Чехия пересекла отметку в 10,4%.

Кейт Эверетт-Аллен подчеркивает, что именно "активность инвесторов значительно усиливает спрос на жилье" в этих регионах, поскольку они видят большой потенциал в динамично развивающихся рынках.

Таким образом популярные направления для релокации становятся финансово тяжелее, а конкуренция за каждый ликвидный объект только усиливается.

Что означает подорожание жилья в ЕС для украинцев

Для украинцев покупка недвижимости в ЕС становится более сложной. Бюджеты приходится пересматривать, а конкуренция с иностранными покупателями только усиливается.

Лучше обратить внимание на страны со "зрелыми" рынками, где цены растут значительно медленнее. Например, в Швейцарии прирост составил всего 3,9%, в Австрии — 3,7%, а в Бельгии — 3,5%. Это зоны спокойствия, где ипотечные ставки и уровень доходов населения сбалансированы, что предотвращает резкие скачки.

Однако стоит понимать, что порог входа в таких странах изначально значительно выше, чем в той же Болгарии или Латвии.

Как сообщали Новини.LIVE, жилой сектор Бухареста за год претерпел существенную трансформацию, в результате которой бюджетные трехкомнатные квартиры практически вымылись с рынка. Стремительный рост доходов населения и активное кредитование сформировали новые ценовые реалии, где прежняя доступность 2025 года осталась в прошлом. Теперь покупателям приходится адаптироваться к значительно более высоким финансовым порогам из-за стабильно высокого спроса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году европейская недвижимость остается надежной гаванью для украинцев, которые стремятся защитить сбережения или переехать в ЕС. Однако реальные процедуры оформления сделок и нюансы содержания жилья часто оказываются далекими от отечественного опыта. Именно эти юридические и бытовые разногласия обычно становятся главным сюрпризом для новых владельцев.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации