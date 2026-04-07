Головна Ринок нерухомості Українські посадовці масово купують житло за кордоном: список країн

Українські посадовці масово купують житло за кордоном: список країн

Дата публікації: 7 квітня 2026 14:32
Житло за кордоном: в яких країнах скуповують нерухомість українські посадовці
Валюта на столі. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна не зупинила потяг українських можновладців до комфортного життя за кордоном. Поки країна бореться за виживання, десятки посадовців оформлюють нерухомість у Європі та США, часто записуючи її на членів родини. Причому активність проявляють не лише окремі особи, а цілі категорії держслужбовців.

Свіжий аналіз понад 51 тисячі декларацій за 2025 рік свідчить про системні покупки житла українськими посадовцями в конкретних країнах, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Економічну правду".

Де українські чиновники купують нерухомість

Із загальних 108 об’єктів щонайменше 25 були придбані саме у 2025 році. Абсолютним лідером стала Болгарія, де наші держслужбовці придбали 28 об'єктів. Це пояснюється просто: низькі ціни та близькість до кордону. 

На другому місці — сонячна Іспанія (16 об'єктів), яку обирають для довгострокової еміграції. Трійку замикає Польща з 14 об'єктами. 

Також у списку популярних напрямків фігурують Туреччина, США, Румунія та навіть Австрія з Францією.

Читайте також:

 

Країни, де купують житло українські посадовці. Графіка: ЕП

Хто купує нерухомість за кордоном

Найбільшу активність показали судді — 41 об’єкт із 108. Далі йдуть прокурори з 14 покупками, народні депутати — 10, а також представники поліції та митниці.

У багатьох випадках майно оформлюють на членів сім’ї — дружин, чоловіків або дітей, що ускладнює прямий аналіз походження коштів.

Судді Господарського суду Києва, наприклад, віддають перевагу США, купуючи там будинки вартістю від 13 до 27 мільйонів гривень. Судді з прифронтових регіонів, як-от Харківщини, обирають Іспанію.

Окремі посадовці декларують одразу кілька об’єктів у різних країнах — наприклад, квартири в Туреччині та Франції.

Прокурорська еліта націлена на Центральну Європу: за останні місяці задекларовано квартири в Австрії за 12 млн грн та в Польщі.

Заступники начальників різних департаментів та регіональних митниць почали купувати житло в Іспанії та Болгарії ще у 2022-2023 роках. Якщо в Болгарії митники обирають скромніші квартири за 1,8 млн грн, то іспанські апартаменти площею понад 120 квадратів часто навіть не мають вказаної оціночної вартості в деклараціях.

 

Хто з посадовців активно купує житло за кордоном. Графіка: ЕП

Коли краще купувати квартиру в Україні

Оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE розповіла, що пошуки ідеального моменту для придбання житла часто зводяться до вибору конкретної дати, хоча реалії 2026 року диктують зовсім інші правила гри. 

"Я б не відштовхувалася від місяців, коли краще купувати квартиру, бо будівельний цикл — він тривалий, тож прив’язка до календаря стає дедалі умовнішою", — каже вона. 

Замість очікування магічного сезону, покупцям варто зосередитися на власній фінансовій стабільності та вигідних умовах від забудовників.

Експертка переконана, що правильний момент — це насамперед про внутрішню готовність інвестора, адже "жорсткої прив’язки до місяців зараз немає" через складну динаміку ринку. 

а словами Берещак, звісно, літо все ще приваблює акційними пропозиціями, а зима — низькою конкуренцією, проте ці фактори лише доповнюють загальну стратегію. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році стабільність європейської нерухомості робить її дедалі популярнішою серед українців, які прагнуть надійно інвестувати кошти або переїхати. Проте специфіка купівлі та утримання житла за кордоном часто кардинально різниться від наших реалій. Саме ці юридичні та побутові нюанси зазвичай стають головним сюрпризом для нових власників.

Також Новини.LIVE розповідали, що попри похмурі прогнози скептиків, початок 2026 року став періодом справжнього ажіотажу на ринку нерухомості Британії. Середній цінник на житло вперше за всю історію переступив психологічний поріг, сягнувши 301 151 фунта стерлінгів.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
