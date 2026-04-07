Житло за кордоном: в яких країнах скуповують нерухомість українські посадовці

Повномасштабна війна не зупинила потяг українських можновладців до комфортного життя за кордоном. Поки країна бореться за виживання, десятки посадовців оформлюють нерухомість у Європі та США, часто записуючи її на членів родини. Причому активність проявляють не лише окремі особи, а цілі категорії держслужбовців.

Свіжий аналіз понад 51 тисячі декларацій за 2025 рік свідчить про системні покупки житла українськими посадовцями в конкретних країнах, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Економічну правду".

Де українські чиновники купують нерухомість

Із загальних 108 об’єктів щонайменше 25 були придбані саме у 2025 році. Абсолютним лідером стала Болгарія, де наші держслужбовці придбали 28 об'єктів. Це пояснюється просто: низькі ціни та близькість до кордону.

На другому місці — сонячна Іспанія (16 об'єктів), яку обирають для довгострокової еміграції. Трійку замикає Польща з 14 об'єктами.

Також у списку популярних напрямків фігурують Туреччина, США, Румунія та навіть Австрія з Францією.

Країни, де купують житло українські посадовці. Графіка: ЕП

Хто купує нерухомість за кордоном

Найбільшу активність показали судді — 41 об’єкт із 108. Далі йдуть прокурори з 14 покупками, народні депутати — 10, а також представники поліції та митниці.

У багатьох випадках майно оформлюють на членів сім’ї — дружин, чоловіків або дітей, що ускладнює прямий аналіз походження коштів.

Судді Господарського суду Києва, наприклад, віддають перевагу США, купуючи там будинки вартістю від 13 до 27 мільйонів гривень. Судді з прифронтових регіонів, як-от Харківщини, обирають Іспанію.

Окремі посадовці декларують одразу кілька об’єктів у різних країнах — наприклад, квартири в Туреччині та Франції.

Прокурорська еліта націлена на Центральну Європу: за останні місяці задекларовано квартири в Австрії за 12 млн грн та в Польщі.

Заступники начальників різних департаментів та регіональних митниць почали купувати житло в Іспанії та Болгарії ще у 2022-2023 роках. Якщо в Болгарії митники обирають скромніші квартири за 1,8 млн грн, то іспанські апартаменти площею понад 120 квадратів часто навіть не мають вказаної оціночної вартості в деклараціях.

Хто з посадовців активно купує житло за кордоном. Графіка: ЕП

Коли краще купувати квартиру в Україні

Оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE розповіла, що пошуки ідеального моменту для придбання житла часто зводяться до вибору конкретної дати, хоча реалії 2026 року диктують зовсім інші правила гри.

"Я б не відштовхувалася від місяців, коли краще купувати квартиру, бо будівельний цикл — він тривалий, тож прив’язка до календаря стає дедалі умовнішою", — каже вона.

Замість очікування магічного сезону, покупцям варто зосередитися на власній фінансовій стабільності та вигідних умовах від забудовників.

Експертка переконана, що правильний момент — це насамперед про внутрішню готовність інвестора, адже "жорсткої прив’язки до місяців зараз немає" через складну динаміку ринку.

а словами Берещак, звісно, літо все ще приваблює акційними пропозиціями, а зима — низькою конкуренцією, проте ці фактори лише доповнюють загальну стратегію.

