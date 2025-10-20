Ціни на ремонт та будівництво в Україні — скільки коштує квадратний метр робіт

Чоловік робить ремонт. Фото: Freepik

Ринок ремонтних робіт й будівництва в Україні переживає нове зростання. Люди активно відновлюють житло — від квартир у містах до старих будинків у селах. Попит на послуги у цій сфері не падає, а ціни зростають разом із кількістю замовлень.

За даними OLX, будівництво "під ключ" залишається найдорожчим видом робіт — медіанна вартість становить приблизно 2 000 грн за квадратний метр. За монтаж вентиляції чи кондиціонування доведеться віддати близько 1 500 грн.

Реклама

Читайте також:

Послуги електрика, зварювальника чи монтажника вікон і дверей оцінюються у середньому в 1 000 грн, а буріння свердловин — у 800 грн. Встановлення систем безпеки обходиться приблизно у 738 грн, а сантехнічні, ландшафтні та земляні роботи коштують 500-550 грн.

Найдоступнішими залишаються демонтажні роботи, оздоблення та дизайн — їхня медіанна ціна становить 300 грн. Саме ці напрямки обирають ті, хто оновлює житло поступово й прагне оптимізувати витрати.

Які ремонтні послуги українці замовляють найчастіше

Ринок ремонту демонструє чітку структуру попиту. У 2025 році українці найактивніше шукають спеціалістів із будівельних робіт — ця категорія має понад 16 тисяч відгуків. Друге місце посідають послуги з оздоблення та ремонту — понад 11 тисяч відгуків.

Не втрачають актуальності сантехнічні роботи та комунікації (6 тисяч відгуків), а також електромонтаж, зварювання і монтаж вікон (по 3 тисячі відгуків).

Серед менш масових, але стабільних напрямків — демонтаж, проєктування, буріння свердловин, вентиляція та кондиціонування. Вони отримують від 1,5 до 2 тисяч відгуків.

Найменше уваги користувачі приділяють системам безпеки — лише 59 відгуків на оголошення. Це свідчить, що українці зосереджені на етапі відновлення житла, а не на його технологічному захисті.

Де в Україні найбільше замовляють ремонт і будівництво

Найактивніші регіони за кількістю відгуків на OLX — це Дніпропетровська, Київська та Львівська області, а також столиця:

Дніпропетровська область: понад 2 255 відгуків, лідер за загальним попитом;

Київська область: 1 940 відгуків, попереду за кількістю замовлень на будівництво "під ключ";

Львівська область: 1 966 відгуків, особливо активна у сфері ремонтних робіт;

Київ: 1 718 відгуків, абсолютний рекорд у сегменті "ремонт і оздоблення" — понад 3 250 відгуків.

Сантехнічні та комунікаційні роботи найчастіше замовляють у Дніпропетровській області (1 161 відгук), де темпи приватного будівництва традиційно високі.

"Таким чином, навіть при зростанні цін ринок залишається динамічним — українці готові платити, якщо бачать якість і результат", — констатують фахівці.

Аналітики прогнозують, що в наступному році вартість робіт може зрости на 10-15%, особливо у великих містах. Причина — нестача кваліфікованих майстрів, подорожчання матеріалів і високий попит на комплексні послуги.

Як повідомлялось, багато власників житла бажають мати сучасний простір, об'єднуючи кухню з вітальнею, збільшуючи санвузол або зносячи стіни. Однак українське законодавство встановлює чіткі межі, визначаючи, які перепланування квартири дозволено виконувати самостійно, а які вимагають обов'язкового погодження.

Також ми розповідали, що свого часу дерев'яні меблі у ванній вважалися непрактичними через вологість та перепади температур, що могли зіпсувати матеріал. Сьогодні ситуація змінилася: дерево повертається в інтер'єри, ставши символом природної елегантності та затишку, а не пережитком минулого.