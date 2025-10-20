Видео
Видео

Рынок ремонта на подъеме — какие услуги самые дорогие в 2025 году

Дата публикации 20 октября 2025 11:22
обновлено: 11:07
Цены на ремонт и строительство в Украине — сколько стоит квадратный метр работ
Мужчина делает ремонт. Фото: Freepik

Рынок ремонтных работ и строительства в Украине переживает новый рост. Люди активно восстанавливают жилье — от квартир в городах до старых домов в селах. Спрос на услуги в этой сфере не падает, а цены растут вместе с количеством заказов.

По данным OLX, строительство "под ключ" остается самым дорогим видом работ — медианная стоимость составляет примерно 2 000 грн за квадратный метр. За монтаж вентиляции или кондиционирования придется отдать около 1 500 грн.

Услуги электрика, сварщика или монтажника окон и дверей оцениваются в среднем в 1 000 грн, а бурение скважин — в 800 грн. Установка систем безопасности обходится примерно в 738 грн, а сантехнические, ландшафтные и земляные работы стоят 500-550 грн.

Самыми доступными остаются демонтажные работы, отделка и дизайн — их медианная цена составляет 300 грн. Именно эти направления выбирают те, кто обновляет жилье постепенно и стремится оптимизировать расходы.

Какие ремонтные услуги украинцы заказывают чаще всего

Рынок ремонта демонстрирует четкую структуру спроса. В 2025 году украинцы активнее всего ищут специалистов по строительным работам — эта категория имеет более 16 тысяч откликов. Второе место занимают услуги по отделке и ремонту — более 11 тысяч отзывов.

Не теряют актуальности сантехнические работы и коммуникации (6 тысяч отзывов), а также электромонтаж, сварка и монтаж окон (по 3 тысячи отзывов).

Среди менее массовых, но стабильных направлений — демонтаж, проектирование, бурение скважин, вентиляция и кондиционирование. Они получают от 1,5 до 2 тысяч отзывов.

Меньше всего внимания пользователи уделяют системам безопасности — всего 59 отзывов на объявление. Это свидетельствует, что украинцы сосредоточены на этапе восстановления жилья, а не на его технологической защите.

Где в Украине больше всего заказывают ремонт и строительство

Самые активные регионы по количеству откликов на OLX — это Днепропетровская, Киевская и Львовская области, а также столица:

  • Днепропетровская область: более 2 255 отзывов, лидер по общему спросу;
  • Киевская область: 1 940 отзывов, впереди по количеству заказов на строительство "под ключ";
  • Львовская область: 1 966 отзывов, особенно активна в сфере ремонтных работ;
  • Киев: 1 718 отзывов, абсолютный рекорд в сегменте "ремонт и отделка" — более 3 250 отзывов.

Сантехнические и коммуникационные работы чаще всего заказывают в Днепропетровской области (1 161 отзыв), где темпы частного строительства традиционно высоки.

"Таким образом, даже при росте цен рынок остается динамичным — украинцы готовы платить, если видят качество и результат", — констатируют специалисты.

Аналитики прогнозируют, что в следующем году стоимость работ может вырасти на 10-15%, особенно в крупных городах. Причина — нехватка квалифицированных мастеров, подорожание материалов и высокий спрос на комплексные услуги.

Как сообщалось, многие владельцы жилья желают иметь современное пространство, объединяя кухню с гостиной, увеличивая санузел или снося стены. Однако украинское законодательство устанавливает четкие границы, определяя, какие перепланировки квартиры разрешено выполнять самостоятельно, а какие требуют обязательного согласования.

Также мы рассказывали, что в свое время деревянная мебель в ванной считалась непрактичной из-за влажности и перепадов температур, которые могли испортить материал. Сегодня ситуация изменилась: дерево возвращается в интерьеры, став символом природной элегантности и уюта, а не пережитком прошлого.

ремонт недвижимость строительство цены квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
