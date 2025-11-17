Рынок недвижимости в Украине — в ООН проанализировали состояние жилья

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украина входит в новый этап жилищной нестабильности, которую в Международной организации по миграции (МОМ) называют беспрецедентной. На четвертом году войны масштабы разрушений и перемещения людей создали ситуацию на рынке недвижимости, которую страна ранее не переживала.

Как указано в отчете ООН, более 236 тысяч поврежденных или уничтоженных зданий и более чем 2,5 миллиона жилых единиц, утративших пригодность или нуждающихся в восстановлении. Это уже около 10% всего фонда.

Реклама

Читайте также:

По оценкам международных экспертов, миллионы украинцев потеряли дома и вынуждены были искать убежище в других регионах или за рубежом. Каждый четвертый житель довоенной Украины оставил свое место жительства. Именно масштабы перемещения стали ключевым фактором чрезмерного давления на рынок аренды.

Жилищный кризис из-за войны

МОМ указывает, что сочетание дефицита муниципального жилья и слабой регуляции арендного рынка создало особенно уязвимую ситуацию для семей, которые пытаются адаптироваться к новым условиям. Около 3,7 миллиона внутренне перемещенных людей остались в пределах страны, и две трети из них сталкиваются с трудностями при оплате аренды.

В докладе подчеркивается, что значительная часть семей уже тратит 50% и более своих доходов на жилье, исчерпывая финансовые резервы.

В отчете акцентируется, что именно долговременная зависимость от рынка аренды усиливает экономическую нестабильность домохозяйств.

Повышение спроса на жилье в более безопасных регионах стимулирует подорожание, и это только увеличивает нагрузку на перемещенных украинцев.

Поддержка МОМ и видение будущего

В ООН подчеркивают, что жилищный вопрос будет оставаться одним из определяющих в послевоенном восстановлении. Обеспечение доступного жилья и создание устойчивых условий для возвращения или интеграции перемещенных лиц станет длительным процессом, который потребует комплексных решений от государства и международных партнеров.

Глава миссии МОМ в Украине Роберт Тернер обращает внимание на то, что организация планирует сосредоточиться на долгосрочной поддержке.

"МОМ стремится помочь внутренне перемещенным лицам и общинам строить долгосрочное будущее. Это включает обучение новым навыкам, поиск работы и обеспечение стабильного жилья", — отметил Тернер.

Потребность в системных решениях будет только расти, а восстановление жилищной инфраструктуры станет одним из главных условий возвращения миллионов украинцев к нормальной жизни, констатируют в МОМ.

Как сообщалось, из-за войны рынок недвижимости Украины переживает значительные изменения, заставляя украинцев пересмотреть свои представления о комфорте и безопасности. Эти факторы повлияли как на цены и покупательскую динамику, так и привели к стремительному падению спроса в сегменте дорогого жилья, который ранее был стабильным.

Также мы рассказывали, что война обострила критическую проблему подтверждения права собственности на жилье. Многие граждане, которые потеряли свои дома, не могут получить надлежащую компенсацию, поскольку необходимая запись об их собственности отсутствует в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).