Прописаний родич виїхав за кордон: коли він втратить право на житло

Нерухомість в Києві. Фото: Новини.LIVE

Якщо родич давно виїхав за кордон, але залишається зареєстрованим у квартирі в Україні, сама тривала відсутність не означає автоматичної втрати права користування житлом. Водночас закон передбачає випадки, коли людина може втратити таке право, а власник — домогтися припинення її реєстрації.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Чи втрачає родич право на квартиру через виїзд за кордон

Виїзд за кордон сам по собі не позбавляє людину права користування житлом. Важливо розрізняти право власності, право користування та реєстрацію місця проживання.

Якщо родич просто зареєстрований у квартирі, це не робить його власником житла або його частини. Закон прямо передбачає, що реєстрація місця проживання не є підставою для набуття права володіння, користування чи розпорядження житлом.

Водночас у члена сім’ї власника може бути окреме право користування житлом. Цивільний кодекс України передбачає, що член сім’ї власника втрачає таке право у разі відсутності без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю або законом.

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Коли тривала відсутність може мати значення

Сам факт того, що людина перебуває за кордоном більше року, не означає, що її право на користування квартирою автоматично припинилося.

Суд може враховувати причини відсутності людини та інші обставини. Зокрема, значення може мати те, чи зберігає вона зв’язок із житлом, чи має інше місце проживання, чи бере участь в оплаті витрат на утримання квартири та з яких причин виїхала.

Саме тому твердження на кшталт "виїхав за кордон на рік — втратив квартиру" є неправильним. Йдеться не про втрату права власності, а за певних обставин — про можливість втрати права користування житлом.

Судово-юридична газета звертала увагу на судову практику, де тривале перебування за межами України розглядалося у контексті права людини на користування житлом. При цьому суди оцінюють конкретні обставини справи, а не лише сам факт проживання за кордоном.

Чи можна виписати родича, який живе за кордоном

Якщо родич не є співвласником квартири, питання його реєстрації можна вирішувати окремо від права власності.

Система безоплатної правничої допомоги зазначає, що коли людина тривалий час проживає за кордоном, не є співвласником і не може добровільно знятися з реєстрації, власнику може знадобитися примусовий порядок.

У таких випадках питання може вирішуватися через суд. Власник може просити визнати особу такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Після набрання рішенням законної сили воно є підставою для подальшого зняття людини з реєстрації.

Водночас зараз законодавство передбачає і адміністративну процедуру зняття з реєстрації повнолітньої особи за заявою власника приватного житла. Вона не застосовується до співвласника житла та має окремі винятки. Тому перед зверненням до суду власнику варто перевірити, чи можна вирішити питання через орган реєстрації.

Чи може прописаний родич претендувати на частину квартири

Сама реєстрація не створює права власності.

Якщо квартира належить іншій людині, а родича лише зареєстрували за цією адресою, він не стає співвласником через сам факт прописки. Система безоплатної правничої допомоги окремо наголошує, що реєстрація місця проживання не є підставою для набуття права володіння чи розпорядження житлом.

Інша ситуація виникає, якщо родич уже має частку у квартирі на підставі договору, спадщини, приватизації чи іншої юридичної підстави. Тоді його перебування за кордоном не припиняє право власності.

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