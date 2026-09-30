Прописанный родственник уехал за границу: когда он лишится права на жилье

Недвижимость в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Если родственник давно уехал за границу, но по-прежнему числится проживающим в квартире в Украине, само по себе длительное отсутствие не влечет за собой автоматической утраты права пользования жильем. В то же время закон предусматривает случаи, когда человек может лишиться такого права, а владелец — добиться прекращения его регистрации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Теряет ли родственник право на квартиру из-за выезда за границу

Выезд за границу сам по себе не лишает человека права пользования жильем. Важно различать право собственности, право пользования и регистрацию места жительства.

Если родственник просто зарегистрирован в квартире, это не делает его собственником жилья или его части. Закон прямо предусматривает, что регистрация места жительства не является основанием для приобретения права владения, пользования или распоряжения жильем.

В то же время у члена семьи собственника может быть отдельное право пользования жильем. Гражданский кодекс Украины предусматривает, что член семьи собственника теряет такое право в случае отсутствия без уважительных причин более одного года, если иное не установлено договоренностью или законом.

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Когда длительное отсутствие может иметь значение

Сам факт того, что человек находится за границей более года, не означает, что его право на пользование квартирой автоматически прекратилось.

Суд может учитывать причины отсутствия человека и другие обстоятельства. В частности, значение может иметь то, сохраняет ли он связь с жильем, имеет ли другое место жительства, участвует ли в оплате расходов на содержание квартиры и по каким причинам выехал.

Именно поэтому утверждение вроде "уехал за границу на год — лишился квартиры" является неверным. Речь идет не о потере права собственности, а при определенных обстоятельствах — о возможности потери права пользования жильем.

Судебно-юридическая газета обращала внимание на судебную практику, в которой длительное пребывание за пределами Украины рассматривалось в контексте права человека на пользование жильем. При этом суды оценивают конкретные обстоятельства дела, а не только сам факт проживания за границей.

Можно ли выписать родственника, проживающего за границей

Если родственник не является совладельцем квартиры, вопрос его регистрации можно решать отдельно от права собственности.

Система бесплатной юридической помощи отмечает, что если человек длительное время проживает за границей, не является совладельцем и не может добровольно сняться с регистрации, владельцу может понадобиться принудительный порядок.

В таких случаях вопрос может решаться через суд. Собственник может ходатайствовать о признании лица утратившим право пользования жилым помещением. После вступления решения в законную силу оно служит основанием для последующего снятия человека с регистрации.

В то же время в настоящее время законодательство предусматривает и административную процедуру снятия с регистрации совершеннолетнего лица по заявлению собственника частного жилья. Она не применяется к совладельцу жилья и имеет отдельные исключения. Поэтому перед обращением в суд владельцу стоит проверить, можно ли решить вопрос через орган регистрации.

Может ли прописанный родственник претендовать на часть квартиры

Сама по себе регистрация не создает права собственности.

Если квартира принадлежит другому человеку, а родственника лишь зарегистрировали по этому адресу, он не становится совладельцем в силу самого факта прописки. Система бесплатной юридической помощи отдельно подчеркивает, что регистрация места жительства не является основанием для приобретения права владения или распоряжения жильем.

Другая ситуация возникает, если родственник уже имеет долю в квартире на основании договора, наследования, приватизации или иного юридического основания. Тогда его пребывание за границей не прекращает право собственности.

Недавно Новини.LIVE писали, за что покупатели готовы платить больше при выборе квартиры. На ценность жилья влияет не только площадь, но и то, насколько продуманны планировка и использование каждого помещения. В частности, отдельная гардеробная может стать преимуществом для просторной квартиры, если она освобождает жилые комнаты от шкафов.

Также Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на частные дома в разных регионах Украины. Стоимость такого жилья существенно различается в зависимости от области, населенного пункта, площади и характеристик дома. Поэтому при покупке важно оценивать не только цену объекта, но и то, какой дом можно приобрести за конкретный бюджет.