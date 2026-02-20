Як розділити адресу двох будинків, якщо співвласник у РФ — нюанси процедури

Приватні будинки. Фото: Pexels

Власники нерухомості в Україні дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли неможливо здійснити будь-які процедури з майном, через те що співвласник перебуває в Росії. Зокрема йдеться про розділ адрес двох будинків, які розташовані на одній ділянці, але при цьому належать різним господарям.

Про особливості цього процесу розповідають Новини.LIVE з посиланням на фахівців сервісу "Юристи UA".

Реклама

Читайте також:

Як відбувається процедура розділу адрес

Розділ поштових адрес двох будинків, які мають одну спільну адресу та один технічний паспорт у стандартних випадках відбувається за алгоритмом, що застосовується до старих житлових комплексів, зокрема колишніх ЖБК, пояснив юрист Євген Корнійчук.

Насамперед необхідно з’ясувати, чи будинки фактично є "автономними" (окремі входи, інженерні мережі тощо). Для цього треба замовити в БТІ або у приватній організації технічну інвентаризацію й отримати окремі технічні паспорти, які і є основою для розділу поштових адрес.

Потім співвласникам необхідно:

Подати заяву до виконавчого комітету місцевої ради або до ЦНАПу щодо присвоєння двом будинкам різних адрес. Після ухвалення рішення виконкомом кожен співвласник має окремо звернутися до державного реєстратора чи нотаріуса, щоб внести оновлену адресу у Державний реєстр речових прав. Отримавши окремі адреси, власники мають перереєструвати місце проживання й укласти нові договори з комунальними службами тощо.

Весь цей процес зазвичай займає до двох місяців — все залежить від швидкості роботи БТІ та виконкому. Після завершення всіх кроків будинки вважаються повністю відокремленими один від одного юридично й технічно

Що робити, якщо співвласник у РФ

У цьому випадку стандартна процедура розділу адрес двох будинків, розташованих на одній ділянці, не принесе очікуваного результату. Її в будь-якому разі доведеться пройти, але остаточну крапку в питанні може поставити лише суд.

Тож, пройшовши усі описані вище етапи, заявник має отримати письмову відмову від виконавчого комітету через відсутність згоди співвласника, який перебуває у РФ. Після цього необхідно подавати відповідний позов до місцевого органу судової влади.

Раніше ми розповідали, що для деяких громадян в Україні діють особливі правила щодо виселення з житла. Людей, які належать до цих чотирьох категорій, неможливо позбавити "даху над головою" навіть через суд.

Також дізнавайтеся про нові норми, які почали діяти для власників землі в Україні. Вони регулюють питання сплати податків за ділянки, які не використовуються господарями.