Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Розділ адрес двох будинків — як діяти, якщо співвласник у РФ

Розділ адрес двох будинків — як діяти, якщо співвласник у РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 09:15
Як розділити адресу двох будинків, якщо співвласник у РФ — нюанси процедури
Приватні будинки. Фото: Pexels

Власники нерухомості в Україні дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли неможливо здійснити будь-які процедури з майном, через те що співвласник перебуває в Росії. Зокрема йдеться про розділ адрес двох будинків, які розташовані на одній ділянці, але при цьому належать різним господарям.

Про особливості цього процесу розповідають Новини.LIVE з посиланням на фахівців сервісу "Юристи UA".  

Реклама
Читайте також:

Як відбувається процедура розділу адрес 

Розділ поштових адрес двох будинків, які мають одну спільну адресу та один технічний паспорт у стандартних випадках відбувається за алгоритмом, що застосовується до старих житлових комплексів, зокрема колишніх ЖБК, пояснив юрист Євген Корнійчук. 

Насамперед необхідно з’ясувати, чи будинки фактично є "автономними" (окремі входи, інженерні мережі тощо). Для цього треба замовити в БТІ або у приватній організації технічну інвентаризацію й отримати окремі технічні паспорти, які і є основою для розділу поштових адрес.

Потім співвласникам необхідно:

  1. Подати заяву до виконавчого комітету місцевої ради або до ЦНАПу щодо присвоєння двом будинкам різних адрес.
  2. Після ухвалення рішення виконкомом кожен співвласник має окремо звернутися до державного реєстратора чи нотаріуса, щоб внести оновлену адресу у Державний реєстр речових прав.
  3. Отримавши окремі адреси, власники мають перереєструвати місце проживання й укласти нові договори з комунальними службами тощо.

Весь цей процес зазвичай займає до двох місяців — все залежить від швидкості роботи БТІ та виконкому. Після завершення всіх кроків будинки вважаються повністю відокремленими один від одного юридично й технічно

Що робити, якщо співвласник у РФ

У цьому випадку стандартна процедура розділу адрес двох будинків, розташованих на одній ділянці, не принесе очікуваного результату. Її в будь-якому разі доведеться пройти, але остаточну крапку в питанні може поставити лише суд. 

Тож, пройшовши усі описані вище етапи, заявник має отримати письмову відмову від виконавчого комітету через відсутність згоди співвласника, який перебуває у РФ. Після цього необхідно подавати відповідний позов до місцевого органу судової влади. 

Раніше ми розповідали, що для деяких громадян в Україні діють особливі правила щодо виселення з житла. Людей, які належать до  цих чотирьох категорій, неможливо позбавити "даху над головою" навіть через суд. 

Також дізнавайтеся про нові норми, які почали діяти для власників землі в Україні. Вони регулюють питання сплати податків за ділянки, які не використовуються господарями. 

нерухомість документи будинок власність приватність
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації