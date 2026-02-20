Як розділити адресу двох будинків, якщо співвласник у РФ — нюанси процедури

Розділ адрес двох будинків — як діяти, якщо співвласник у РФ
Власники нерухомості в Україні дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли неможливо здійснити будь-які процедури з майном, через те що співвласник перебуває в Росії. Зокрема йдеться про розділ адрес двох будинків, які розташовані на одній ділянці, але при цьому належать різним господарям.
Про особливості цього процесу розповідають Новини.LIVE з посиланням на фахівців сервісу "Юристи UA".
Як відбувається процедура розділу адрес
Розділ поштових адрес двох будинків, які мають одну спільну адресу та один технічний паспорт у стандартних випадках відбувається за алгоритмом, що застосовується до старих житлових комплексів, зокрема колишніх ЖБК, пояснив юрист Євген Корнійчук.
Насамперед необхідно з’ясувати, чи будинки фактично є "автономними" (окремі входи, інженерні мережі тощо). Для цього треба замовити в БТІ або у приватній організації технічну інвентаризацію й отримати окремі технічні паспорти, які і є основою для розділу поштових адрес.
Потім співвласникам необхідно:
- Подати заяву до виконавчого комітету місцевої ради або до ЦНАПу щодо присвоєння двом будинкам різних адрес.
- Після ухвалення рішення виконкомом кожен співвласник має окремо звернутися до державного реєстратора чи нотаріуса, щоб внести оновлену адресу у Державний реєстр речових прав.
- Отримавши окремі адреси, власники мають перереєструвати місце проживання й укласти нові договори з комунальними службами тощо.
Весь цей процес зазвичай займає до двох місяців — все залежить від швидкості роботи БТІ та виконкому. Після завершення всіх кроків будинки вважаються повністю відокремленими один від одного юридично й технічно
Що робити, якщо співвласник у РФ
У цьому випадку стандартна процедура розділу адрес двох будинків, розташованих на одній ділянці, не принесе очікуваного результату. Її в будь-якому разі доведеться пройти, але остаточну крапку в питанні може поставити лише суд.
Тож, пройшовши усі описані вище етапи, заявник має отримати письмову відмову від виконавчого комітету через відсутність згоди співвласника, який перебуває у РФ. Після цього необхідно подавати відповідний позов до місцевого органу судової влади.
Раніше ми розповідали, що для деяких громадян в Україні діють особливі правила щодо виселення з житла. Людей, які належать до цих чотирьох категорій, неможливо позбавити "даху над головою" навіть через суд.
Також дізнавайтеся про нові норми, які почали діяти для власників землі в Україні. Вони регулюють питання сплати податків за ділянки, які не використовуються господарями.
Читайте Новини.LIVE!