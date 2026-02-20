Как разделить адрес двух домов, если совладелец в РФ — особенности процедуры

Частные дома. Фото: Pexels

Владельцы недвижимости в Украине сталкиваются с проблемами, когда требуется осуществить какие-либо процедуры с имуществом, владелец которого находится в России. В частности речь идет о разделе адресов двух домов, расположенных на одном участке, но имеющих разных собственников.

Об особенностях этого процесса рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на специалистов сервиса "Юристы UA".

Как происходит процедура раздела адресов

Раздел почтовых адресов двух домов, которые имеют один общий адрес и один технический паспорт, в стандартных случаях происходит по алгоритму, который применяется к старым жилым комплексам, в частности бывшим ЖСК, пояснил юрист Евгений Корнийчук.

Прежде всего необходимо выяснить, являются ли дома фактически "автономными" (отдельные входы, инженерные сети и т.д.). Для этого надо заказать в БТИ или в частной организации техническую инвентаризацию и получить отдельные технические паспорта, которые и будут основой для раздела почтовых адресов.

Затем совладельцам необходимо:

Подать заявление в исполнительный комитет местного совета или в ЦПАУ о присвоении двум домам разных адресов. После принятия решения исполкомом каждый совладелец должен отдельно обратиться к государственному регистратору или нотариусу, чтобы внести обновленный адрес в Государственный реестр прав. Получив отдельные адреса, владельцы должны перерегистрировать место жительства и заключить новые договоры с коммунальными службами и тому подобное.

Весь этот процесс обычно занимает до двух месяцев — все зависит от скорости работы БТИ и исполкома. После завершения всех шагов дома считаются полностью отделенными друг от друга юридически и технически

Что делать, если совладелец в РФ

В этой ситуации стандартная процедура раздела адресов двух домов, расположенных на одном участке, не принесет ожидаемого результата. Ее в любом случае придется пройти, но окончательную точку в вопросе может поставить только суд.

Поэтому, пройдя все описанные выше этапы, заявитель должен получить письменный отказ от исполнительного комитета из-за отсутствия согласия совладельца, который находится в РФ. После этого необходимо подавать соответствующий иск в местный орган судебной власти.

