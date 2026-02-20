Как разделить адрес двух домов, если совладелец в РФ — особенности процедуры

Раздел адресов двух домов — что делать, если совладелец в РФ
Владельцы недвижимости в Украине сталкиваются с проблемами, когда требуется осуществить какие-либо процедуры с имуществом, владелец которого находится в России. В частности речь идет о разделе адресов двух домов, расположенных на одном участке, но имеющих разных собственников.
Как происходит процедура раздела адресов
Раздел почтовых адресов двух домов, которые имеют один общий адрес и один технический паспорт, в стандартных случаях происходит по алгоритму, который применяется к старым жилым комплексам, в частности бывшим ЖСК, пояснил юрист Евгений Корнийчук.
Прежде всего необходимо выяснить, являются ли дома фактически "автономными" (отдельные входы, инженерные сети и т.д.). Для этого надо заказать в БТИ или в частной организации техническую инвентаризацию и получить отдельные технические паспорта, которые и будут основой для раздела почтовых адресов.
Затем совладельцам необходимо:
- Подать заявление в исполнительный комитет местного совета или в ЦПАУ о присвоении двум домам разных адресов.
- После принятия решения исполкомом каждый совладелец должен отдельно обратиться к государственному регистратору или нотариусу, чтобы внести обновленный адрес в Государственный реестр прав.
- Получив отдельные адреса, владельцы должны перерегистрировать место жительства и заключить новые договоры с коммунальными службами и тому подобное.
Весь этот процесс обычно занимает до двух месяцев — все зависит от скорости работы БТИ и исполкома. После завершения всех шагов дома считаются полностью отделенными друг от друга юридически и технически
Что делать, если совладелец в РФ
В этой ситуации стандартная процедура раздела адресов двух домов, расположенных на одном участке, не принесет ожидаемого результата. Ее в любом случае придется пройти, но окончательную точку в вопросе может поставить только суд.
Поэтому, пройдя все описанные выше этапы, заявитель должен получить письменный отказ от исполнительного комитета из-за отсутствия согласия совладельца, который находится в РФ. После этого необходимо подавать соответствующий иск в местный орган судебной власти.
