Як поділити приватний будинок між співвласниками в Україні — що каже закон у 2025 році

Поділ приватного будинку — це не лише юридична, а й технічна процедура, яка вимагає злагоджених дій усіх співвласників. У 2025 році в Україні діє чіткий порядок, що дозволяє законно розмежувати будинок і оформити право власності на кожну його частину.

Це особливо важливо, коли співвласники мають різне бачення користування житлом або планують подальший продаж своєї частки, наголошують фахівці юридичної компанії Dozvil.

Як відбувається поділ приватного будинку між власниками

Поділ житлового будинку може відбуватися кількома способами. Найпоширеніший варіант — це поділ будинку на кілька квартир. Такий підхід використовують, якщо немає потреби втручатися у несучі конструкції, а метою є створення двох або більше окремих квартир з власними входами.

Інший варіант — поділ будинку на кілька окремих будинків. Його обирають тоді, коли конструкція дозволяє відокремити частини з власними дахами та адресами. У цьому випадку кожен співвласник фактично отримує індивідуальний об’єкт нерухомості.

Третій варіант — реконструкція з поділом. Це більш складна процедура, адже передбачає зміни у конструкції будівлі. Для цього необхідно замовити проєкт у архітектора, отримати дозвіл на проведення робіт і лише після завершення реконструкції оформити документи на новостворені об’єкти.

Які умови потрібні для поділу будинку

Поділ можливий лише тоді, коли всі співвласники погоджуються на проведення процедури та готові брати в ній участь. Якщо хтось із них не дає згоди, розв’язати питання можна лише через суд. Важливо також, щоб будівля мала технічну можливість для поділу — наприклад, окремі входи, під’їзди або можливість облаштувати комунікації для кожної частини.

Ще однією вимогою є оформлена земельна ділянка.

"Вона має бути розділена на окремі частини з власними кадастровими номерами, а новостворені ділянки потрібно внести до реєстру речових прав. Якщо ж на території є неоформлені прибудови або господарські споруди, поділ виконати не можна, поки всі зміни не будуть узаконені", — зазначають експерти.

Як оформити поділ будинку офіційно

Офіційне оформлення поділу відбувається поетапно. Спершу замовляється технічний висновок про можливість поділу, далі виготовляються технічні паспорти на нові об’єкти.

Наступним кроком є нотаріальне оформлення заяви або договору про розподіл. Потім кожній частині присвоюють поштову адресу, і лише після цього відбувається реєстрація права власності в державному реєстрі.

Якщо поділ пов’язаний із реконструкцією, процедура доповнюється розробкою архітектурного проєкту, отриманням дозволів на будівельні роботи, а після завершення — декларацією про готовність до експлуатації.

"Без належного оформлення поділ буде неможливим, адже об’єкт вважатиметься самочинним будівництвом", — кажуть фахівці.

Необхідні документи для поділу будинку

Для початку процедури власники повинні підготувати базовий пакет документів. До нього входять паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують право власності на будинок і земельну ділянку, а також технічний паспорт.

У випадку, якщо частина співвласників не може бути присутня особисто, можна оформити довіреність. Якщо ж згоди немає — питання вирішується виключно в суді.

Скільки коштує поділ приватного будинку

Вартість процедури формується індивідуально. На ціну впливають місце розташування будинку, його площа, наявність кадастрових номерів, готовність технічної документації та необхідність реконструкції.

У середньому розділ будинку без будівельних робіт коштує від 30 тисяч гривень. Якщо ж потрібно оформити дозвільні документи на реконструкцію, вартість може зрости в кілька разів.

