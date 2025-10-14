Как поделить частный дом между совладельцами в Украине — что говорит закон в 2025 году

Люди возле частного дома. Фото: Freepik

Раздел частного дома — это не только юридическая, но и техническая процедура, которая требует слаженных действий всех совладельцев. В 2025 году в Украине действует четкий порядок, позволяющий законно разграничить дом и оформить право собственности на каждую его часть.

Это особенно важно, когда совладельцы имеют разное видение пользования жильем или планируют дальнейшую продажу своей доли, отмечают специалисты юридической компании Dozvil.

Как происходит разделение частного дома между владельцами

Раздел жилого дома может происходить несколькими способами. Самый распространенный вариант — это разделение дома на несколько квартир. Такой подход используют, если нет необходимости вмешиваться в несущие конструкции, а целью является создание двух или более отдельных квартир с собственными входами.

Другой вариант — разделение дома на несколько отдельных домов. Его выбирают тогда, когда конструкция позволяет отделить части с собственными крышами и адресами. В этом случае каждый совладелец фактически получает индивидуальный объект недвижимости.

Третий вариант — реконструкция с разделением. Это более сложная процедура, ведь предусматривает изменения в конструкции здания. Для этого необходимо заказать проект у архитектора, получить разрешение на проведение работ и только после завершения реконструкции оформить документы на вновь созданные объекты.

Какие условия нужны для разделения дома

Разделение возможно только тогда, когда все совладельцы соглашаются на проведение процедуры и готовы принимать в ней участие. Если кто-то из них не дает согласия, решить вопрос можно только через суд.

Важно также, чтобы здание имело техническую возможность для разделения — например, отдельные входы, подъезды или возможность обустроить коммуникации для каждой части.

Еще одним требованием является оформленный земельный участок.

"Он должен быть разделен на отдельные части с собственными кадастровыми номерами, а вновь созданные участки нужно внести в реестр вещных прав. Если же на территории есть неоформленные пристройки или хозяйственные постройки, разделение выполнить нельзя, пока все изменения не будут узаконены", — отмечают эксперты.

Как оформить раздел дома официально

Официальное оформление разделения происходит поэтапно. Сперва заказывается техническое заключение о возможности разделения, далее изготавливаются технические паспорта на новые объекты.

Следующим шагом является нотариальное оформление заявления или договора о разделе. Затем каждой части присваивают почтовый адрес, и только после этого происходит регистрация права собственности в государственном реестре.

Если разделение связано с реконструкцией, процедура дополняется разработкой архитектурного проекта, получением разрешений на строительные работы, а после завершения — декларацией о готовности к эксплуатации.

"Без надлежащего оформления разделение будет невозможным, ведь объект будет считаться самовольным строительством", — говорят специалисты.

Необходимые документы для разделения дома

Для начала процедуры собственники должны подготовить базовый пакет документов. В него входят паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, а также технический паспорт.

В случае, если часть совладельцев не может присутствовать лично, можно оформить доверенность. Если же согласия нет — вопрос решается исключительно в суде.

Сколько стоит раздел частного дома

Стоимость процедуры формируется индивидуально. На цену влияют месторасположение дома, его площадь, наличие кадастровых номеров, готовность технической документации и необходимость реконструкции.

В среднем раздел дома без строительных работ стоит от 30 тысяч гривен. Если же нужно оформить разрешительные документы на реконструкцию, стоимость может вырасти в несколько раз.

