Коли за паркан між ділянками доведеться заплатити штраф — правила та норми у 2025 році

В Україні давно діють державні будівельні норми, які регулюють висоту парканів між приватними земельними ділянками. Ці правила запроваджені, щоб запобігти конфліктам між сусідами, а також забезпечити безпечний і впорядкований благоустрій територій.

Згідно з чинними нормами ДБН, висота паркану між сусідніми ділянками не повинна перевищувати 2 метри. Якщо ж огорожа стоїть із боку вулиці — допускається до 2,5 метра.

"Крім державних вимог, у кожному місті чи селищі можуть діяти місцеві правила забудови. Їх затверджують місцеві ради, і саме там часто прописані додаткові вимоги до парканів", — пояснює адвокат Євген Буліменко.

Тобто, якщо власник не врахував місцеві норми — він ризикує отримати припис або навіть штраф.

Коли за встановлений паркан доведеться заплатити штраф

Порушення норм щодо висоти паркану підпадає під статтю 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розмір штрафів такий:

для громадян — від 340 до 1 360 гривень;

для посадових осіб і підприємців — від 850 до 1 700 гривень.

Ці суми можуть здаватися незначними, однак до них часто додаються витрати на демонтаж або перебудову огорожі.

"Якщо паркан занадто високий і заважає сусідам, це вже порушення правил добросусідства. Сусід може звернутися до суду, і тоді доведеться або зменшити висоту, або повністю демонтувати конструкцію", — зауважує Буліменко.

У яких випадках дозволяється більша висота огорожі

Загальні правила мають винятки. Для деяких об’єктів дозволена вища огорожа:

хімічні підприємства — 3-4 метри;

військові об’єкти — 2,5-3 метри;

спеціальні охоронні зони — за окремим погодженням.

Такі винятки пов’язані не з естетикою, а з безпекою, тому для звичайних домоволодінь вони не застосовуються.

Що робити, якщо паркан вищий за дозволену норму

Якщо встановлений паркан перевищує 2 метри, узаконити його через окремий дозвіл неможливо. Власнику доведеться або зменшити конструкцію, або замінити її.

Юрист радить не затягувати з рішенням, адже скарга від сусідів може призвести до адміністративної перевірки.

"Суд може зобов’язати власника привести паркан у відповідність до норм. Ігнорування припису — це вже інше порушення, за яке накладаються додаткові штрафи", — зазначає Буліменко.

Як уникнути конфліктів через паркан

Щоб не перетворити межу між ділянками на джерело проблем, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій:

Перевірити місцеві правила забудови — їх можна отримати в органі місцевого самоврядування. Погодити проєкт із сусідом, якщо паркан стоїть між вашими ділянками. Обирати прозорі або легкі конструкції (решітчасті, сітчасті), які не закривають доступ до сонця та огляду.

Такі кроки допоможуть зберегти добросусідські відносини і уникнути непотрібних витрат на штрафи чи демонтаж.

