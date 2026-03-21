Рожевий акцент перетворив вітальню Кірстен Данст на стильний простір (фото)

Коричневий та кремовий кольори вже кілька років поспіль утримують лідерство в наших оселях, повертаючи в дизайн інтер’єрів забуте відчуття тепла. Проте у 2026-му ми все частіше шукаємо альтернативу звичній нейтральності. Підказку, як освіжити класику, можна знайти у вітальні акторського подружжя Джессі Племонса та Кірстен Данст.

Їхній будинок у Лос-Анджелесі, над яким працювала дизайнерка Джейн Голлворт, — це справжній майстер-клас із роботи з кольором, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Простір у вітальні зіроку буквально дихає завдяки розмаїттю текстур: тут і світло-коричневий килим, і глибокий оксамит дивана, і благородна шкіра крісел.

Рожевий колір в інтер'єрі вітальні

Але головним "магнітом" кімнати стало рожеве крісло Clam, що стосується краю килима. Цей неочікуваний спалах кольору миттєво збирає інтер’єр воєдино, роблячи всю палітру завершеною.

Таке поєднання може здатися сміливим, але саме воно визначає майбутнє сучасних інтер'єрів.

"Рожеві акценти у вітальні — це вишуканий спосіб додати простору характеру. Незалежно від того, обираєте ви ніжні рум’яна чи енергійну фуксію, цей колір здатен перетворити кімнату на затишну гавань або, навпаки, наповнити її драйвом", — зазначає дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

Вітальня Кірстен Данст. Фото: laurejoliet/Instagram

Як додати рожевий у вітальню

Секрет успіху вітальні Кірстен Данст не лише в естетиці, а й в емоціях. Рожевий підсвідомо асоціюється з комфортом та креативністю.

"Цей колір створює відчуття емоційного зв'язку. Світлі відтінки, як-от персиковий, сприяють спокою та інтимним розмовам, тоді як інтенсивна маджента додає енергії зонам для спілкування", — пояснює Ніна Ліхтенштейн.

Почніть із гри текстур. Дизайнерка радить впроваджувати колір через м’які елементи.

"Додайте рожевий через килими, подушки або пледи. Килим у рожевих тонах може стати візуальним якорем кімнати, а подушки кольору пудри на нейтральному дивані створять необхідний контраст. Якщо ж ви готові до рішучих кроків — зверніть увагу на акцентне крісло. Це додасть інтер’єру розкоші та сучасності", — каже експертка.

Зрештою, рожевий акцент — це не просто швидкоплинна мода, а перевірений часом прийом, що дарує нове життя навіть найстриманішому інтер’єру.

