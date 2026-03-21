Рожевий акцент перетворив вітальню Кірстен Данст на стильний простір (фото)

Рожевий акцент перетворив вітальню Кірстен Данст на стильний простір (фото)

Дата публікації: 21 березня 2026 20:12
Рожевий акцент перетворив вітальню Кірстен Данст на стильний простір (фото)
Кірстен Данст у басейні. Фото: kirstendunst/Instagram

Коричневий та кремовий кольори вже кілька років поспіль утримують лідерство в наших оселях, повертаючи в дизайн інтер’єрів забуте відчуття тепла. Проте у 2026-му ми все частіше шукаємо альтернативу звичній нейтральності. Підказку, як освіжити класику, можна знайти у вітальні акторського подружжя Джессі Племонса та Кірстен Данст.

Їхній будинок у Лос-Анджелесі, над яким працювала дизайнерка Джейн Голлворт, — це справжній майстер-клас із роботи з кольором, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens

Простір у вітальні зіроку буквально дихає завдяки розмаїттю текстур: тут і світло-коричневий килим, і глибокий оксамит дивана, і благородна шкіра крісел. 

Рожевий колір в інтер'єрі вітальні

Але головним "магнітом" кімнати стало рожеве крісло Clam, що стосується краю килима. Цей неочікуваний спалах кольору миттєво збирає інтер’єр воєдино, роблячи всю палітру завершеною.

Таке поєднання може здатися сміливим, але саме воно визначає майбутнє сучасних інтер'єрів.

"Рожеві акценти у вітальні — це вишуканий спосіб додати простору характеру. Незалежно від того, обираєте ви ніжні рум’яна чи енергійну фуксію, цей колір здатен перетворити кімнату на затишну гавань або, навпаки, наповнити її драйвом", — зазначає дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

 

Рожевий акцент перетворив вітальню Кірстен Данст на стильний простір (фото) - фото 1
Вітальня Кірстен Данст. Фото: laurejoliet/Instagram

Як додати рожевий у вітальню

Секрет успіху вітальні Кірстен Данст не лише в естетиці, а й в емоціях. Рожевий підсвідомо асоціюється з комфортом та креативністю. 

"Цей колір створює відчуття емоційного зв'язку. Світлі відтінки, як-от персиковий, сприяють спокою та інтимним розмовам, тоді як інтенсивна маджента додає енергії зонам для спілкування", — пояснює Ніна Ліхтенштейн.

Почніть із гри текстур. Дизайнерка радить впроваджувати колір через м’які елементи.

"Додайте рожевий через килими, подушки або пледи. Килим у рожевих тонах може стати візуальним якорем кімнати, а подушки кольору пудри на нейтральному дивані створять необхідний контраст. Якщо ж ви готові до рішучих кроків — зверніть увагу на акцентне крісло. Це додасть інтер’єру розкоші та сучасності", — каже експертка.

Зрештою, рожевий акцент — це не просто швидкоплинна мода, а перевірений часом прийом, що дарує нове життя навіть найстриманішому інтер’єру.

Як повідомлялось, ще нещодавно тканині букле пророкували швидке забуття, але у 2026-му вона знову очолює дизайнерські рейтинги. Справжній бум на цей матеріал спровокував інтер'єр вітальні Джессіки Альби, де затишні кремові крісла ідеально доповнили природне дерево та живі рослини.

Також ми розповідали, що раніше бежевий був головним атрибутом статусних інтер’єрів, проте сьогодні дизайнери все частіше замінюють стриману "тиху розкіш" на глибоку та насичену палітру. Яскравим прикладом цього переходу стала спальня Дакоти Джонсон у Лос-Анджелесі, де замість звичного нюду панують складні, емоційні кольори.

закордонні зірки Дизайн акторка
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
