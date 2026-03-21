Розовый акцент сделал гостиную Кирстен Данст стильным пространством (фото)

Розовый акцент сделал гостиную Кирстен Данст стильным пространством (фото)

Дата публикации 21 марта 2026 20:12
Кирстен Данст в бассейне. Фото: kirstendunst/Instagram

Коричневый и кремовый цвета уже несколько лет подряд удерживают лидерство в наших домах, возвращая в дизайн интерьеров забытое ощущение тепла. Однако в 2026-м мы все чаще ищем альтернативу привычной нейтральности. Подсказку, как освежить классику, можно найти в гостиной актерской четы Джесси Племонса и Кирстен Данст.

Их дом в Лос-Анджелесе, над которым работала дизайнер Джейн Холлворт, — это настоящий мастер-класс по работе с цветом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Пространство в гостиной звезды буквально дышит благодаря разнообразию текстур: здесь и светло-коричневый ковер, и глубокий бархат дивана, и благородная кожа кресел.

Но главным "магнитом" комнаты стало розовое кресло Clam, касающееся края ковра. Эта неожиданная вспышка цвета мгновенно собирает интерьер воедино, делая всю палитру завершенной.

Такое сочетание может показаться смелым, но именно оно определяет будущее современных интерьеров.

"Розовые акценты в гостиной — это изысканный способ добавить пространству характера. Независимо от того, выбираете вы нежные румяна или энергичную фуксию, этот цвет способен превратить комнату в уютную гавань или, наоборот, наполнить ее драйвом", — отмечает дизайнер Нина Лихтенштейн.

 

Гостиная Кирстен Данст. Фото: laurejoliet/Instagram

Секрет успеха гостиной Кирстен Данст не только в эстетике, но и в эмоциях. Розовый подсознательно ассоциируется с комфортом и креативностью.

"Этот цвет создает ощущение эмоциональной связи. Светлые оттенки, например персиковый, способствуют спокойствию и интимным разговорам, тогда как интенсивная маджента добавляет энергии зонам для общения", — объясняет Нина Лихтенштейн.

Начните с игры текстур. Дизайнер советует внедрять цвет через мягкие элементы.

"Добавьте розовый через ковры, подушки или пледы. Ковер в розовых тонах может стать визуальным якорем комнаты, а подушки цвета пудры на нейтральном диване создадут необходимый контраст. Если же вы готовы к решительным шагам — обратите внимание на акцентное кресло. Это придаст интерьеру роскоши и современности", — говорит эксперт.

В конце концов, розовый акцент - это не просто мимолетная мода, а проверенный временем прием, который дарит новую жизнь даже самому сдержанному интерьеру.

Как сообщалось, еще недавно ткани букле пророчили скорое забвение, но в 2026-м она снова возглавляет дизайнерские рейтинги. Настоящий бум на этот материал спровоцировал интерьер гостиной Джессики Альбы, где уютные кремовые кресла идеально дополнили природное дерево и живые растения.

Также мы рассказывали, что раньше бежевый был главным атрибутом статусных интерьеров, однако сегодня дизайнеры все чаще заменяют сдержанную "тихую роскошь" на глубокую и насыщенную палитру. Ярким примером этого перехода стала спальня Дакоты Джонсон в Лос-Анджелесе, где вместо привычного нюда царят сложные, эмоциональные цвета.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
