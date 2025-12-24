Розширення єВідновлення — хто ще з українців може отримати житлові сертифікати

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: DSNSKyiv/Facebook

Програма "єВідновлення" отримала новий етап фінансування та фактично розширила коло українців, які можуть розраховувати на житлові сертифікати. Йдеться про тих, чиє житло було знищене внаслідок російської агресії, а також про внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 8,8 мільярда гривень. Ці кошти спрямують на житлові сертифікати, які дозволять ще майже 6 300 українцям придбати нову квартиру або будинок замість зруйнованого.

"Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 8,8 млрд грн для фінансування таких компенсацій", — зазначила вона.

Загалом протягом 2025 року компенсації за пошкоджене або знищене житло вже отримали понад 67 тисяч родин. Сума виплат перевищила 31,5 мільярда гривень.

Що таке житлові сертифікати єВідновлення

Житловий сертифікат дає можливість не чекати на будівництво нового будинку за держкошти, а самостійно обрати житло. Сертифікат можна використати для купівлі квартири чи будинку на первинному або вторинному ринку.

За словами Свириденко, держава робить ставку саме на гнучкі механізми.

"Компенсації дозволяють людям швидше повернутися до нормального життя та самостійно вирішувати житлове питання", — наголосила вона.

єВідновлення для ВПО з окупованих територій

Очільниця уряду нагадала, що з 1 грудня стартував новий компонент програми, орієнтований на внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій і не мають можливості повернутися до свого житла.

Для них передбачено житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень. Його можна використати кількома способами:

придбати квартиру або житловий будинок;

інвестувати кошти у будівництво;

сплатити перший внесок за іпотекою;

погасити частину вже чинного іпотечного кредиту.

На першому етапі участь у єВідновленні доступна не для всіх ВПО. Пріоритет отримали внутрішньо переміщені особи зі статусом учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Прийом заявок уже триває, і в уряді не виключають, що згодом перелік учасників буде розширено.

Як подати заявку на єВідновлення

Якщо житло було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, подати інформаційне повідомлення можна кількома способами:

через ЦНАП;

у нотаріуса;

через застосунок "Дія";

на порталі "Дія".

Після перевірки даних та ухвалення рішення заявник отримує можливість скористатися компенсацією або житловим сертифікатом.

Зазначимо, у 2026 році програма "єВідновлення" переходить на нові правила розрахунку вартості ремонтних робіт. Також ми розповідали про гостру потребу в житлі для переселенців та можливості державної підтримки у вигляді програм.