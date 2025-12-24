Расширение єВідновлення — кто еще из украинцев может получить жилищные сертификаты

Поврежденный дом в Киеве. Фото: DSNSKyiv/Facebook

Программа "єВідновлення" получила новый этап финансирования и фактически расширила круг украинцев, которые могут рассчитывать на жилищные сертификаты. Речь идет о тех, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, а также о внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 8,8 миллиарда гривен. Эти средства направят на жилищные сертификаты, которые позволят еще почти 6 300 украинцам приобрести новую квартиру или дом вместо разрушенного.

"Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 8,8 млрд грн для финансирования таких компенсаций", — отметила она.

Всего в течение 2025 года компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье уже получили более 67 тысяч семей. Сумма выплат превысила 31,5 миллиарда гривен.

Что такое жилищные сертификаты єВідновлення

Жилищный сертификат дает возможность не ждать строительства нового дома за госсредства, а самостоятельно выбрать жилье. Сертификат можно использовать для покупки квартиры или дома на первичном или вторичном рынке.

По словам Свириденко, государство делает ставку именно на гибкие механизмы.

"Компенсации позволяют людям быстрее вернуться к нормальной жизни и самостоятельно решать жилищный вопрос", — подчеркнула она.

єВідновлення для ВПЛ с оккупированных территорий

Глава правительства напомнила, что с 1 декабря стартовал новый компонент программы, ориентированный на внутренне перемещенных лиц. Речь идет об украинцах, которые выехали с временно оккупированных территорий и не имеют возможности вернуться в свое жилье.

Для них предусмотрен жилищный ваучер номиналом до 2 миллионов гривен. Его можно использовать несколькими способами:

приобрести квартиру или жилой дом;

инвестировать средства в строительство;

оплатить первый взнос по ипотеке;

погасить часть уже действующего ипотечного кредита.

На первом этапе участие в єВідновлення доступна не для всех ВПЛ. Приоритет получили внутренне перемещенные лица со статусом участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны.

Прием заявок уже продолжается, и в правительстве не исключают, что впоследствии перечень участников будет расширен.

Как подать заявку на єВідновлення

Если жилье было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, подать информационное сообщение можно несколькими способами:

через ЦПАУ;

у нотариуса;

через приложение "Дія";

на портале "Дія".

После проверки данных и принятия решения заявитель получает возможность воспользоваться компенсацией или жилищным сертификатом.

Отметим, в 2026 году программа "єВідновлення" переходит на новые правила расчета стоимости ремонтных работ. Также мы рассказывали об острой потребности в жилье для переселенцев и возможности государственной поддержки в виде программ.