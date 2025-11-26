Оновлення єВідновлення — як подати на компенсацію співвласнику житла

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Оновлені правила програми "єВідновлення" відкривають можливість отримати компенсацію за пошкоджене житло значно швидше. Уряд затвердив нову постанову, яка усуває проблему тривалих погоджень між співвласниками. Тепер процес стає простішим і реалістичнішим для тих, хто живе у пошкоджених будинках або квартирах.

Як зазначили в Міністерстві цифрової трансформації України, відсутність згоди від одного зі співвласників житла більше не блокуватиме виплату компенсації.

Реклама

Читайте також:

Оновлення зроблено з урахуванням реальних ситуацій, коли частина співвласників виїхала за кордон або просто не бере участі в управлінні майном.

Як подати на компенсацію єВідновлення співвласникам житла

Раніше компенсація була можлива лише за наявності підписів і згоди всіх співвласників. Для багатьох це ставало непереборною перешкодою. Тепер достатньо однієї заяви, поданої через Дію.

Такий підхід дозволить людям швидше повернути житло до нормального стану та уникнути бюрократичних затримок.

Основні оновлення виглядають так:

заяву на єВідновлення подає один зі співвласників;

система автоматично вважає її поданою від усіх;

інші співвласники можуть долучитися до заяви, але їхня участь не є обов’язковою.

"У разі відсутності офіційних заперечень комісія має право призначити компенсацію. Така модель усуває залежність від пасивних або недосяжних співвласників. Урядова постанова зробить механізм компенсацій справедливішим", — наголосили у міністерстві.

Нові правила подання заяви єВідновлення

Один співвласник, який подає заяву та отримує компенсацію, бере на себе відповідальність відремонтувати житло за визначеним чеклістом. Це забезпечує контроль за тим, щоб кошти використовувалися виключно на відновлення.

Що важливо врахувати:

відсутність заперечення інших співвласників прирівнюється до згоди;

заявник зобов’язаний привести житло до безпечного та придатного стану;

комісія ухвалюватиме рішення на підставі поданих документів та відсутності конфліктів між співвласниками.

Таке рішення дозволить отримати виплати швидше й уникнути випадків, коли ремонт затримується через людський фактор.

Коли запрацюють оновлені правила єВідновлення

Запуск змін відбудеться після технічного впровадження оновленої логіки в Дії та оновлення супутніх процедур.

"Обов’язково повідомимо, коли нові правила запрацюють", — підкреслили у Мінцифри.

Як повідомлялось, в Україні запроваджено новий механізм ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків, що постраждали від російської агресії. Ключовим елементом змін є передача територіальним громадам повноважень самостійно ініціювати відновлення, а також визначати пріоритети та формувати переліки об'єктів для ремонту.

Також ми розповідали, що через обстріли багато українців мають пошкоджені рами та вибиті шибки у своїх будинках. Хоча держава надає компенсацію через програму "єВідновлення", залишається відкритим питання, чи буде цих коштів достатньо для повної заміни та встановлення нових вікон.