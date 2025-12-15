Оновлення єВідновлення — як зміниться розрахунок вартості ремонту з 2026 року

Постраждалий будинок у Сумах. Фото: DSNSSUMY/Facebook

У 2026 році програма "єВідновлення" переходить на нові правила розрахунку вартості ремонтних робіт. Кабінет міністрів України підтримав оновлення показників середніх цін, за якими визначаються суми компенсацій за пошкоджене житло.

Рішення набирає чинності з 5 січня 2026 року, повідомляє Міністерство розвитку громад і територій. Оновлені показники враховують поточну ситуацію на ринку будівельних робіт і матеріалів.

Як рахуватимуть компенсацію за пошкоджене житло

Механізм роботи комісій залишається без змін. Фахівці, як і раніше, оглядатимуть житло, фіксуватимуть обсяг пошкоджень та формуватимуть перелік необхідних робіт. Ключова відмінність — у вартості кожного пункту чек-листа.

Починаючи з 5 січня 2026 року, у всіх нових чек-листах ціни на роботи вже враховуватимуться за оновленими показниками. Це безпосередньо вплине на кінцеву суму компенсації і дозволить покрити більшу частину реальних витрат на ремонт.

Надалі держава планує переглядати ці показники щороку, орієнтуючись на ринкові зміни.

Чому суми виплат за єВідновлення зростуть

У межах оновлення переглянули вартість 65 видів ремонтних робіт — від покрівельних і фасадних до внутрішнього оздоблення та інженерних мереж. У середньому ціни зросли на 27,5%.

У міністерстві також розповіли кілька прикладів розрахунків:

заміна металевих вхідних дверей подорожчала з 14 415 до 31 220 гривень;

відновлення фасаду з утепленням — з 2 348 до 3 021 гривні за квадратний метр;

локальний ремонт покрівлі — з 512 до 597 гривень за квадратний метр.

Які роботи додали до компенсації

Окрім оновлення цін, розширили й перелік робіт, які можуть бути враховані під час нарахування компенсації. Тепер у розрахунок можуть включати відновлення:

каналізації;

систем опалення;

газопостачання;

електропостачання.

Це особливо важливо для житла з комплексними пошкодженнями, де без відновлення інженерних мереж повернення до нормального проживання неможливе.

Граничні суми компенсацій у 2026 році

Попри зростання вартості робіт, максимальні ліміти виплат наразі залишаються без змін. Вони становлять:

до 200 тисяч гривень на поточний дрібний ремонт;

до 350 тисяч гривень на капітальний ремонт квартир;

до 500 тисяч гривень на капітальний ремонт приватних будинків.

Водночас завдяки новим цінам у чек-листах ці суми дозволять виконати більший обсяг робіт, ніж раніше.

Що означають зміни для власників житла

Оновлення розрахунків має практичну мету — скоротити розрив між державною компенсацією та реальними витратами людей. Як підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, держава прагне поєднати справедливі суми з чіткими правилами.

"Ми оновлюємо розрахунок по "єВідновленню", щоб компенсації відповідали реальній вартості відновлювальних робіт і люди могли швидше повертатися до безпечного життя у власних домівках", — зазначив Олексій Кулеба.

Він також наголосив, що прозорість і зрозумілість механізму залишаються ключовими принципами програми.

Раніше ми розбиралися, чи покриває єВідновлення встановлення нових вікон після обстрілів. Також уряд затвердив нову постанову, яка усуває проблему тривалих погоджень між співвласниками при оформленні компенсації за єВідновленням.