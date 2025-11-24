Что разрешено делать нанимателю в арендованной квартире — нюансы в 2025 году

Люди с коробками. Фото: Freepik

Сегодня в Украине аренда квартиры — это не просто соглашение о проживании, а система четких взаимных прав, которая определена положениями Гражданского кодекса Украины и условиями вашего договора найма. В 2025 году эти правила остаются основой защиты арендатора, а понимание разрешенных действий помогает избегать конфликтов и уверенно отстаивать свои интересы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что можно делать квартиранту в арендованной недвижимости.

Права арендатора жилья

После подписания договора арендатор получает право полноценно пользоваться квартирой и всем имуществом, переданным по акту. Статьи 815 и 816 Гражданского кодекса гарантируют неприкосновенность жилья: владелец не может входить без вашего согласия, кроме случаев угрозы имуществу или жизни.

Арендатор также может пользоваться общим имуществом дома — двором, коридорами, подъездом, хозяйственными помещениями.

Когда в квартире возникают недостатки, не вызванные действиями нанимателя, он имеет право требовать их устранения. Статьи 784 и 827 ГКУ позволяют даже расторгнуть договор, если собственник игнорирует требования.

Ситуации, когда арендатор может требовать действий от собственника:

неисправная проводка или постоянные перепады напряжения;

проблемы с отоплением в зимний период;

протекание крыши или труб;

поломки, которые делают невозможным нормальное проживание.

Что разрешено делать арендатору при ремонте

Закон разделяет ремонтные работы на текущие и капитальные. Текущий ремонт (ст. 819 ГКУ) выполняет арендатор за свой счёт. Это мелкие бытовые работы, возникающие в процессе использования жилья.

К текущему ремонту обычно относятся:

замена лампочек, фурнитуры, мелких деталей сантехники;

устранение мелких бытовых неисправностей;

косметические подкраски, не влияющие на состояние конструкций.

Капитальный ремонт — обязанность арендодателя. Если арендатор хочет провести значительные улучшения, перепланировку или установить оборудование, которое невозможно демонтировать без ущерба, необходимо письменное согласие собственника. Это прямо предусмотрено ст. 778 ГКУ.

Проживание других людей

Члены семьи арендатора могут проживать в квартире без дополнительных разрешений. Но в случае субаренды закон требует согласия владельца. Обычно это отдельный пункт в договоре, где указаны условия, ограничения или запрет на передачу жилья третьим лицам (ст. 823 ГКУ).

Что нужно согласовывать с собственником:

проживание посторонних людей на постоянной основе;

сдачу жилья или части жилья третьим лицам;

использование жилья для целей, не предусмотренных договором.

Как сообщалось, в Украине стремительный рост рынка аренды жилья, вызванный внутренними переездами, приводит к увеличению количества юридических споров. Одним из наиболее актуальных и резонансных вопросов является то, может ли длительное проживание арендатора в квартире быть основанием для приобретения им права собственности на это помещение.

Также мы рассказывали, что рынок аренды жилья в Украине находится в состоянии постоянных изменений, причем сдача квартир остается актуальной. Однако прогнозируется рост количества судебных споров между владельцами и нанимателями, главной причиной которых станут повышение арендных ставок, новые экономические вызовы и частые нарушения прописанных условий соглашений.