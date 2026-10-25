Новые здания в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственная программа "єОселя" привлекает все больше потенциальных покупателей жилья, однако пока ею воспользовались лишь 4% опрошенных. В 2026 году оформить такую ипотеку планируют 47% тех, кто еще не участвовал в программе, но удовлетворены ее условиями лишь 50% пользователей. Главными препятствиями остаются финансовая нестабильность, высокие цены и риски, связанные с войной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX Недвижимость.

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Сколько украинцев хотят оформить "єОселю"

По результатам исследования Factum Group, в третьем квартале 2026 года о государственной программе доступной ипотеки знали 80% потенциальных покупателей жилья. Для сравнения: в четвертом квартале 2024 года этот показатель составлял 69%.

Несмотря на высокую осведомленность, фактическое использование программы остается незначительным. Лишь 4% опрошенных сообщили, что уже воспользовались "єОселя". В то же время доля тех, кто еще не оформлял ипотеку, но планирует это сделать, выросла с 36% в 2024 году до 47% в третьем квартале 2026 года.

Удовлетворенность условиями программы постепенно снижается. Если в конце 2024 года их положительно оценивали 70% пользователей, то в третьем квартале 2025 года — 52%, а в 2026 году — 50%.

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В целом 37% респондентов рассматривают возможность покупки недвижимости в кредит или в рассрочку. Из них 16% планируют воспользоваться именно программой "єОселя", 13% отдают предпочтение рассрочке, а 8% рассматривают другие кредитные программы.

Какую ставку по ипотеке украинцы считают приемлемой

Для потенциальных заемщиков важным остается размер процентов по кредиту. По данным исследования, 90% респондентов считают приемлемой годовую ставку не выше 5%. При этом 45% ориентируются на ставку до 2%, а еще 45% — от 3% до 5%.

Среди главных преимуществ кредитования или рассрочки украинцы называют:

54% — возможность быстрее обзавестись собственным жильем;

44% — доступ к льготным государственным программам;

43% — фиксированные ежемесячные платежи;

43% — возможность зафиксировать платежи в гривне и избежать валютного риска;

37% — постепенную оплату без значительных единовременных расходов;

29% — потенциально выгодные условия.

Однако приемлемая ставка сама по себе не гарантирует, что человек оформит ипотеку. Для этого нужны достаточный доход, средства на первоначальный взнос и уверенность в возможности регулярно выплачивать кредит.

Что сдерживает украинцев от покупки жилья

Наибольшими препятствиями для приобретения недвижимости респонденты назвали войну и связанные с ней риски — 56%. Еще 53% сдерживают высокие цены на жилье, 42% — экономическая неопределенность, а 35% — недостаточный доход или отсутствие сбережений. Высокие ставки по кредитам назвали 32% опрошенных.

Важным фактором остается и безопасность. По результатам исследования, 78% респондентов отметили, что частота российских атак влияет на их планы по покупке недвижимости. Для 51% это влияние существенное, а для 27% — частичное. Лишь 15% ответили, что атаки не влияют на их планы.

Среди факторов, которые могли бы побудить людей рассмотреть возможность получения кредита или рассрочки, чаще всего называли финансовую стабильность. Рост дохода или стабильную работу указали 39% тех, кто не рассматривает возможность кредитования, более низкую процентную ставку — 38%, а надежную государственную или социальную программу с гарантиями — 36%.

Когда же респондентов спрашивали о решающем факторе для покупки жилья в кредит или в рассрочку, 29% назвали рост дохода или стабильную работу. Еще 17% указали на более низкую ставку, а 15% — на надежную государственную или социальную программу с гарантиями.

Исследование Factum Group было проведено в августе 2026 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 450 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из городов Украины с населением более 50 тысяч человек, за исключением временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий.

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