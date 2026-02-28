Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Купленная по єОселе квартира — можно ли сдавать ее в аренду

Купленная по єОселе квартира — можно ли сдавать ее в аренду

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 14:32
Квартира по єОселе — можно ли заработать на таком жилье
Что произойдет, если сдавать в аренду купленную по єОселе квартиру. Фото: Новини.LIVE

Благодаря программе "єОселя" тысячи украинцев наконец-то смогли позволить себе собственные квадратные метры. Однако многие владельцы сразу задумываются, можно ли легально сдавать такое жилье в аренду, и ответ на этот вопрос достаточно категоричен.

Редакция Новини.LIV E со ссылкой на риелторку Снежана Кулинич рассказывает, почему такой идеальный план на практике разбивается о жесткие правила.

Реклама
Читайте также:

Условия программы "єОселя" по проживанию

Главное, что нужно запечатлеть: єОселя — это не о бизнесе, а о социальной поддержке. Государство дает дешевый кредит (под 3% или 7%) именно для того, чтобы вы там жили, а не зарабатывали.

"Условия программы предполагают, что жилье должно использоваться исключительно для проживания покупателя или его семьи", — объясняет Кулинич.

Банк здесь выступает не просто как кошелек, а как строгий контролер. Квартира должна быть вашим основным местом регистрации и проживания.

Если вы льготник (военный или медик), этот "железный" запрет на любые манипуляции с недвижимостью действует не менее пяти лет. Для всех остальных – вплоть до последней гривны выплаченного кредита.

Что будет, если сдавать квартиру єОселя в аренду

Многие думают: "Да кто там будет проверять?". На самом деле, механизмы есть — от проверки реестров до банального визита представителя банка. И если факт аренды истечет, последствия будут болезненными.

"В случае выявления нарушения банк может потребовать досрочного погашения кредита или применить штрафные санкции", — отмечает Кулинич.

В крайних ситуациях может быть даже расторжение контракта.

Поэтому покупать жилье через єОселю с целью сдачи в аренду невозможно. Программа направлена на обеспечение людей собственной крышей над головой, а не развитие арендного бизнеса.

Где берут больше всего ипотеки по єОселе

Как пояснил председатель правления "Укрфинжилья" (оператор єОсели) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE , программа постепенно отходит от концентрации исключительно в крупных мегаполисах, расширяя географию на всю территорию Украины.

Стратегическая цель состоит в том, чтобы "покрыть всю Украину возможностями купить квартиру или дом", а не только несколько крупных городов.

Льготное кредитование доступно уже в почти 500 населенных пунктах, что позволяет меньшим регионам конкурировать с признанными лидерами рынка. Мецгер отмечает, что Одесская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Волынская области демонстрируют стремительную динамику развития.

"Очень быстро догоняют лидеров по кредитованию, и это реально вдохновляет", — подчеркнул Мецгер.

Такая децентрализация рынка недвижимости делает собственное жилье более доступным для жителей как областных центров, так и небольших поселков.

Как сообщалось, хотя єОселя декларируется как доступная льгота, но все упирается в уровень официальной зарплаты . Банки оценивают платежеспособность не по цене недвижимости, а по тому, не будет ли "съедать" кредит большую часть вашего ежемесячного дохода.

Также мы говорили, что программа доступной ипотеки выглядит привлекательно, однако на практике покупатели часто сталкиваются с серьезной реальностью. Многие варианты отсеиваются уже после осмотра, поскольку банки выдвигают жесткие критерии к недвижимости, которые трудно удовлетворить.

кредиты ипотека аренда єОселя квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации