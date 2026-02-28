Квартира по єОселе — можно ли заработать на таком жилье

Что произойдет, если сдавать в аренду купленную по єОселе квартиру. Фото: Новини.LIVE

Благодаря программе "єОселя" тысячи украинцев наконец-то смогли позволить себе собственные квадратные метры. Однако многие владельцы сразу задумываются, можно ли легально сдавать такое жилье в аренду, и ответ на этот вопрос достаточно категоричен.

Редакция Новини.LIV E со ссылкой на риелторку Снежана Кулинич рассказывает, почему такой идеальный план на практике разбивается о жесткие правила.

Условия программы "єОселя" по проживанию

Главное, что нужно запечатлеть: єОселя — это не о бизнесе, а о социальной поддержке. Государство дает дешевый кредит (под 3% или 7%) именно для того, чтобы вы там жили, а не зарабатывали.

"Условия программы предполагают, что жилье должно использоваться исключительно для проживания покупателя или его семьи", — объясняет Кулинич.

Банк здесь выступает не просто как кошелек, а как строгий контролер. Квартира должна быть вашим основным местом регистрации и проживания.

Если вы льготник (военный или медик), этот "железный" запрет на любые манипуляции с недвижимостью действует не менее пяти лет. Для всех остальных – вплоть до последней гривны выплаченного кредита.

Что будет, если сдавать квартиру єОселя в аренду

Многие думают: "Да кто там будет проверять?". На самом деле, механизмы есть — от проверки реестров до банального визита представителя банка. И если факт аренды истечет, последствия будут болезненными.

"В случае выявления нарушения банк может потребовать досрочного погашения кредита или применить штрафные санкции", — отмечает Кулинич.

В крайних ситуациях может быть даже расторжение контракта.

Поэтому покупать жилье через єОселю с целью сдачи в аренду невозможно. Программа направлена на обеспечение людей собственной крышей над головой, а не развитие арендного бизнеса.

Где берут больше всего ипотеки по єОселе

Как пояснил председатель правления "Укрфинжилья" (оператор єОсели) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE , программа постепенно отходит от концентрации исключительно в крупных мегаполисах, расширяя географию на всю территорию Украины.

Стратегическая цель состоит в том, чтобы "покрыть всю Украину возможностями купить квартиру или дом", а не только несколько крупных городов.

Льготное кредитование доступно уже в почти 500 населенных пунктах, что позволяет меньшим регионам конкурировать с признанными лидерами рынка. Мецгер отмечает, что Одесская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Волынская области демонстрируют стремительную динамику развития.

"Очень быстро догоняют лидеров по кредитованию, и это реально вдохновляет", — подчеркнул Мецгер.

Такая децентрализация рынка недвижимости делает собственное жилье более доступным для жителей как областных центров, так и небольших поселков.

Как сообщалось, хотя єОселя декларируется как доступная льгота, но все упирается в уровень официальной зарплаты . Банки оценивают платежеспособность не по цене недвижимости, а по тому, не будет ли "съедать" кредит большую часть вашего ежемесячного дохода.

Также мы говорили, что программа доступной ипотеки выглядит привлекательно, однако на практике покупатели часто сталкиваются с серьезной реальностью. Многие варианты отсеиваются уже после осмотра, поскольку банки выдвигают жесткие критерии к недвижимости, которые трудно удовлетворить.