Аренда квартиры – какие налоги нужно заплатить владельцам в 2026 году

Аренда квартиры – какие налоги нужно заплатить владельцам в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 11:22
Доход с аренды квартиры — какие налоги нужно заплатить в 2026 году
Налоговики объяснили, что придется уплатить с аренды. Фото: Новини.LIVE

В рамках кампании декларирования доходов в 2026 году владельцам жилья напомнили о правилах сдачи недвижимости в аренду. Так, когда жилец не выступает вашим налоговым агентом, вы обязаны сами задекларировать прибыль и уплатить все налоги.

Арендатор за вас ничего не будет платить, потому что он не является налоговым агентом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Запорожской области.

О чем стоит знать арендодателям в 2026 году

Обязанность подать декларацию возникает, если в течение года получались доходы, с которых налог не был удержан:

  1. Декларация. Даже если вы сдаете "бабушкину квартиру" где-то в пригороде или, наоборот, получаете доход от недвижимости за границей - эти деньги должны быть отражены в вашем отчете об имущественном состоянии.
  2. Ставки. Здесь к стандартным 18% НДФЛ добавляется военный сбор по ставке 5% (если доход получен уже в 2025-м). Суммарно государству придется отдать почти четверть заработанного — 23%.

В то же время многие ошибаются, думая, что из суммы налога можно вычесть расходы на ремонт, новую мебель или коммуналку.

К сожалению, если вы не зарегистрированы как ФЛП, налог считается с "грязной" суммы аренды, указанной в договоре.

Минимальная арендная плата и требования законодательства

Налоговики также напомнили, что арендная плата по договору не может быть ниже минимального размера, определенного правительственной методикой. Если в договоре указана заниженная сумма, это может вызвать дополнительные вопросы со стороны контролирующих органов.

Поэтому лучше заранее подготовить все бумажки - договоры и выписки из банка.

Как заработать на недвижимости в 2026 году

Финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал, что теоретически заработать за год на недвижимости возможно, но это не универсальная схема.

Времена, когда инвесторы массово скупали "котлованы" и автоматически выходили в плюс после завершения строительства, остались в прошлом. Теперь вместо того, чтобы любоваться яркими картинками в отделах продаж, стоит трезво оценивать реальность.

"Локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране", — убежден Иванчук.

Если ваша цель — краткосрочная инвестиция, то единственным безопасным гаванями остаются города-миллионники. Именно здесь сохраняется активный оборот капитала, что позволяет оперативно реализовать объект в случае необходимости.

"Плюсы — это больший рынок покупателей и арендаторов и стабильная ликвидность", — отмечает Иванчук.

Однако не стоит забывать об обратной стороне медали: высокий порог входа и жесткая конкуренция между инвесторами нередко "съедают" ту долю прибыли, на которую вы рассчитывали на старте.

Как сообщалось, многие боятся, что продажа арендованной квартиры приведет к досрочному переезду или изменению стоимости. На самом деле действующий договор продолжает действовать и для нового хозяина, поэтому ваши права как жильца остаются защищенными.

Также мы рассказывали, что устные договоренности с арендодателями постепенно уходят в прошлое, ведь без бумаг риск внезапного выселения становится вполне реальным. Однако стоит помнить: даже без договора владелец не имеет права на полный произвол в отношении жильцов.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
