Жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Для многих украинцев переезд из-за войны не ограничился поиском квартиры. Арендаторы по-прежнему рискуют столкнуться с внезапным выселением, отказами из-за детей и домашних животных или повышением платы за аренду. Владельцы недвижимости устанавливают свои правила, а арендаторам не всегда удается отстоять достигнутые договоренности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cedos.

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С какими трудностями сталкиваются арендаторы во время войны

Полномасштабная война обострила проблемы на рынке аренды. Из-за вынужденного переселения и потери собственного жилья многие украинцы ищут квартиры, однако не всегда могут найти жилье на приемлемых условиях.

Среди основных трудностей — внезапное повышение стоимости проживания, требования освободить квартиру, отказ заключать письменный договор и дискриминация при поиске жилья.

Исследование проводилось в июне-июле 2025 года. Для него были организованы шесть фокус-групп с внутренне перемещенными лицами и проведены 16 интервью с экспертами и участниками рынка.

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Один из конфликтных сценариев — владелец сообщает, что квартира нужна его родственникам, и просит жильцов съехать. После этого жилье могут снова выставить на рынок, но уже по более высокой цене.

Какие требования владельцы предъявляют к арендаторам

Ограничения могут возникнуть еще на этапе поиска жилья. Например, арендодатели отказываются заселять семьи с маленькими детьми или людей с домашними животными.

В исследовании приведена история семьи переселенцев, которой было сложно найти квартиру из-за детей и кошки. В одном из объявлений владельцы прямо указали, что не хотят сдавать жилье семьям с маленькими детьми и животными. Другая арендодательница прервала разговор, узнав, откуда приехала потенциальная арендаторша.

Среди других условий, которые могут выдвигать владельцы:

Краткосрочная аренда. Договор предлагают заключить лишь на несколько месяцев, не гарантируя длительного проживания.

Оплата вперед. С арендаторов могут требовать деньги за первый и последний месяцы, а также залог и оплату услуг посредника.

Ограничения по проживанию. Владельцы устанавливают правила относительно количества жильцов, детей и домашних животных.

Доступ к квартире. Арендодатели могут настаивать на проверках состояния жилья, не всегда согласовывая удобное для жильцов время.

Изменение стоимости. Арендаторам могут предлагать платить больше, чем было согласовано изначально.

В материале также описана история семьи, которая сначала снимала квартиру за 8 тыс. грн в месяц. Впоследствии владелица постепенно увеличивала плату, и примерно через год арендаторы уже платили 15 тыс. грн.

Несмотря на подорожание, семья не спешила переезжать, поскольку опасалась вновь столкнуться с трудностями при поиске жилья из-за детей и домашнего животного.

Может ли владелец повысить арендную плату или выселить жильцов

У владельца нет неограниченного права самостоятельно изменять условия аренды. Согласно статье 820 Гражданского кодекса Украины, одностороннее изменение размера платы за аренду жилья не допускается, если иное не предусмотрено договором или законом.

Если стороны зафиксировали конкретную сумму и не предусмотрели механизма ее пересмотра, арендодатель не может просто уведомить о новой цене и требовать платить больше. В то же время в договоре могут быть заранее согласованные условия изменения стоимости.

Вопрос досрочного прекращения аренды регулирует статья 825 Гражданского кодекса Украины. В частности, собственник может требовать расторжения договора, если жилье необходимо для проживания ему самому или членам его семьи. В таком случае арендатора должны предупредить не позднее чем за два месяца.

Основаниями для расторжения договора через суд также могут служить неуплата за жилье в течение установленного законом срока или разрушение или порча жилья арендатором. Само требование собственника освободить квартиру не означает, что арендатор должен немедленно выехать независимо от условий договора и закона.

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