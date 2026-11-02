Родители с детьми возле дома. Фото: УНИАН

Государственная программа єОселя позволяет украинцам приобрести собственное жилье в кредит, однако для этого необходимо заранее подготовить значительную сумму. Размер первоначального взноса зависит от города и стоимости квартиры, а к нему добавляются расходы на нотариуса, оценку, страхование и банковскую комиссию. Разница между городами превышает 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

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Сколько нужно на первоначальный взнос по программе єОселя в разных городах

Сумма, которую покупателю придется накопить для оформления ипотеки, существенно различается в зависимости от населенного пункта. ЛУН совместно с Национальным банком Украины сравнили средний первоначальный взнос по программе єОселя на самую дешевую квартиру в новостройке.

Больше всего собственных средств понадобится жителям западных регионов и столицы. В частности, во Львове средний первоначальный взнос составляет 904 тысячи гривен, в Киеве — 750 тысяч гривен, а в Ужгороде — 697 тысяч гривен.

В Виннице для приобретения самой дешевой квартиры по программе нужно подготовить около 660 тысяч гривен. В Ровно эта сумма составляет 545 тысяч гривен, в Черновцах — 489 тысяч гривен, а в Тернополе — 476 тысяч гривен.

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В других городах показатели следующие:

Одесса — 449 тысяч гривен;

Житомир — 428 тысяч гривен;

Кропивницкий — 406 тысяч гривен;

Днепр — 399 тысяч гривен;

Ивано-Франковск — 395 тысяч гривен;

Луцк — 383 тысячи гривен;

Полтава — 365 тысяч гривен;

Хмельницкий — 363 тысячи гривен;

Черкассы — 352 тысячи гривен;

Чернигов — 315 тысяч гривен.

Наименьшие суммы первого взноса зафиксировали в Сумах — 234 тысячи гривен, Харькове — 230 тысяч гривен, Николаеве — 185 тысяч гривен и Запорожье — 174 тысячи гривен.

Таким образом, разница между Львовом и Запорожьем составляет 730 тысяч гривен. То есть в самом дорогом по этому показателю городе нужно накопить более чем в пять раз больше средств, чем в самом дешевом.

Важно, что речь идет именно о среднем первоначальном взносе за самую дешевую квартиру в новостройке, а не о полной стоимости оформления ипотеки или о жилье одинаковой площади в каждом городе.

Какие дополнительные расходы нужно учесть при оформлении ипотеки

Первоначальный взнос — не единственная сумма, которую покупателю придется уплатить до получения квартиры. Оформление ипотеки предусматривает дополнительные платежи, размер которых зависит от банка, стоимости недвижимости и условий сделки.

Среди основных расходов:

Банковская комиссия — составляет 1% от суммы кредита.

Пенсионный сбор — 1% от стоимости недвижимости. При этом покупатели, приобретающие жилье впервые, при соблюдении установленных условий и наличии подтверждающих документов могут быть освобождены от этого платежа.

Оценка квартиры — ориентировочно 3–5 тысяч гривен.

Услуги нотариуса — примерно 12–15 тысяч гривен.

Страхование недвижимости — в приведенном примере тариф составляет 0,25% от стоимости квартиры ежегодно.

При приобретении жилья на вторичном рынке также могут возникнуть расходы на государственную пошлину. По расчетам ЛУН она составляет 1% от стоимости недвижимости, однако порядок уплаты и распределение этого платежа между сторонами необходимо уточнять для конкретной сделки.

Сколько денег нужно иметь на руках для оформления єОселі

Чтобы понять реальную финансовую нагрузку, можно рассмотреть пример покупки квартиры стоимостью 2,5 млн гривен.

Если заемщик вносит минимальный первоначальный взнос в размере 20%, ему нужно сразу подготовить 500 тысяч гривен. Остальные 2 млн гривен составят кредит.

Дополнительные платежи при таких условиях будут следующими:

банковская комиссия — 20 тысяч гривен;

пенсионный сбор — 25 тысяч гривен;

оценка недвижимости — 3–5 тысяч гривен;

нотариус — 12–15 тысяч гривен;

страхование за первый год — 6 250 гривен.

Если покупатель должен уплатить пенсионный сбор, общая сумма вместе с первым взносом составит примерно 566 250–571 250 гривен. Если он имеет право на освобождение от этого платежа, потребуется 541 250–546 250 гривен.

Для приобретения квартиры на вторичном рынке сумма может увеличиться ещё больше из-за дополнительных платежей, предусмотренных условиями конкретной сделки.

Таким образом, даже после накопления первого взноса покупателю необходимо иметь финансовый резерв. В противном случае дополнительные расходы на оформление ипотеки могут стать неожиданной нагрузкой для семейного бюджета.

Какие условия действуют при оформлении программы єОселі

По условиям государственной программы максимальный срок кредитования составляет 20 лет. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья, а для молодежи предусмотрена возможность оформить ипотеку со взносом от 10%.

Заявку на участие в программе подают через приложение Дія. После получения предложений от банков заемщик выбирает учреждение, проходит проверку документов и подбирает недвижимость, соответствующую требованиям программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, несмотря на возможность приобрести собственное жилье в кредит, не все украинцы готовы присоединиться к программе єОселя. На решение влияют финансовые требования и необходимость иметь сбережения для первоначального взноса. Также потенциальным заемщикам стоит учитывать дополнительные расходы при оформлении ипотеки.

Также Новини.LIVE рассказывали, как арендатору защитить деньги, вложенные в ремонт чужой квартиры. Перед началом работ важно согласовать с собственником условия компенсации затрат или уменьшение арендной платы. Все договоренности следует зафиксировать в письменном виде, чтобы избежать споров после завершения аренды.