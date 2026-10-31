Поврежденный частный дом. Фото: Новини.LIVE

Владельцы недвижимости, уничтоженной в результате российской агрессии, могут получить освобождение от уплаты платы за земельный участок. С 1 января 2026 года такая льгота распространяется на определенные категории собственников и арендаторов государственной и коммунальной земли. Однако для этого необходимо выполнить обязательное условие и проверить данные в государственном реестре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы Украины.

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Кто может не платить за землю после уничтожения недвижимости

Освобождение касается земельных участков, на которых располагались жилые или нежилые объекты, уничтоженные в результате боевых действий, террористических актов или диверсий из-за вооруженной агрессии России.

Речь идет о двух видах платежей:

земельный налог;

арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

То есть право на льготу могут иметь не только собственники земли, но и арендаторы соответствующих участков. В то же время освобождение от уплаты не распространяется автоматически на любую землю, на которой было разрушено здание: закон устанавливает требования к регистрации имущества и площади участка.

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Какую площадь земли освобождают от уплаты

Размер льготы зависит от типа недвижимости, статуса собственника и расположения земельного участка.

Для физических лиц — владельцев разрушенного жилья действуют следующие ограничения:

в селах — до 0,25 га;

в поселках — до 0,15 га;

в городах — до 0,1 га.

Если земельный участок превышает установленную норму, освобождение распространяется только на площадь, определенную законом.

Для владельцев уничтоженной нежилой недвижимости, а также юридических лиц — владельцев уничтоженных жилых или нежилых объектов действует другой принцип:

100 % площади участка освобождается от уплаты, если уничтоженное здание занимало не менее трети всей земли;

50 % площади участка освобождаются от уплаты, если здание занимало менее трети.

Владельцам важно учитывать не только факт уничтожения недвижимости, но и соотношение площади здания и земельного участка.

Что нужно сделать, чтобы не платить за землю

Главное условие получения льготы — наличие информации об уничтоженном объекте недвижимости и земельном участке в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий.

Одного факта разрушения дома недостаточно. Если сведения об объекте или земельном участке отсутствуют в реестре, применить освобождение от уплаты на этом основании не удастся.

Поэтому владельцам следует проверить, внесены ли необходимые данные, в частности информация о земельном участке, на котором располагалась уничтоженная недвижимость.

Можно ли вернуть начисленные платежи за землю

Законодательные изменения предусматривают применение освобождения с 1 января 2026 года. В то же время соответствующий Закон № 4903-IX вступил в силу 23 октября 2026 года.

Это означает, что собственники и пользователи земельных участков, которые уже задекларировали обязательства за 2026 год, могут скорректировать начисления за период, на который распространяется льгота. Для этого необходимо подать уточняющую налоговую декларацию.

Если налоговая уже направила налоговое уведомление-решение в отношении такого земельного участка, оно подлежит отмене, а определенные налоговые обязательства и задолженность — аннулированию.

Излишне уплаченные средства, как правило, зачисляются в счет будущих платежей по земельному налогу. То есть это не означает автоматического возврата денег на банковскую карту.

Когда прекращается освобождение от уплаты

Период освобождения определяется по дате уничтожения недвижимости, указанной в государственном реестре. Льгота начинает действовать с первого числа месяца, на который приходится дата уничтожения объекта.

Она сохраняется до последнего числа месяца, в котором на данном земельном участке будет зарегистрировано право собственности на вновь построенную недвижимость, либо до последнего числа месяца прекращения или отмены военного положения.

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