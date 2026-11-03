Житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Переїзд через війну для багатьох українців не завершився пошуком квартири. Орендарі й надалі ризикують зіткнутися з раптовим виселенням, відмовами через дітей і домашніх тварин або підвищенням плати. Власники нерухомості встановлюють власні правила, а квартиронаймачам не завжди вдається відстояти домовленості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cedos.

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З якими труднощами стикаються орендарі під час війни

Повномасштабна війна загострила проблеми на ринку оренди. Через вимушене переселення та втрату власного житла багато українців шукають квартири, однак не завжди можуть знайти помешкання на прийнятних умовах.

Серед основних труднощів — раптове підвищення вартості проживання, вимоги звільнити квартиру, відмова укладати письмовий договір і дискримінація під час пошуку житла.

Дослідження проводили у червні-липні 2025 року. Для нього організували шість фокус-груп із внутрішньо переміщеними людьми та провели 16 інтерв'ю з експертами й учасниками ринку. .

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Один із конфліктних сценаріїв — власник повідомляє, що квартира потрібна його родичам, і просить мешканців виїхати. Після цього помешкання можуть знову виставити на ринок, але вже за вищою ціною.

Які вимоги власники висувають до квартирантів

Обмеження можуть з'явитися ще на етапі пошуку житла. Наприклад, орендодавці відмовляються заселяти родини з маленькими дітьми або людей із домашніми тваринами.

У дослідженні наведено історію родини переселенців, якій було складно знайти квартиру через дітей і кішку. В одному з оголошень власники прямо зазначили, що не хочуть здавати житло сім'ям із маленькими дітьми та тваринами. Інша орендодавиця припинила розмову, дізнавшись, звідки приїхала потенційна наймачка.

Серед інших умов, які можуть висувати власники:

Короткострокова оренда. Договір пропонують укласти лише на кілька місяців, не гарантуючи тривалого проживання.

Оплата наперед. Від наймачів можуть вимагати гроші за перший і останній місяці, а також заставу та оплату послуг посередника.

Обмеження щодо проживання. Власники встановлюють правила стосовно кількості мешканців, дітей і домашніх тварин.

Доступ до квартири. Орендодавці можуть наполягати на перевірках стану житла, не завжди погоджуючи зручний для мешканців час.

Зміна вартості. Квартирантам можуть пропонувати платити більше, ніж було погоджено спочатку.

У матеріалі також описана історія родини, яка спочатку винаймала квартиру за 8 тис. грн на місяць. Згодом власниця поступово збільшувала плату, і приблизно через рік орендарі вже віддавали 15 тис. грн.

Попри подорожчання, сім'я не поспішала переїжджати, оскільки побоювалася знову зіткнутися з труднощами пошуку житла через дітей і домашню тварину.

Чи може власник підвищити орендну плату або виселити квартирантів

Власник не має необмеженого права самостійно змінювати умови оренди. Відповідно до статті 820 Цивільного кодексу України, одностороння зміна розміру плати за найм житла не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Якщо сторони зафіксували конкретну суму й не передбачили механізму її перегляду, орендодавець не може просто повідомити про нову ціну та вимагати платити більше. Водночас у договорі можуть бути заздалегідь погоджені умови зміни вартості.

Питання дострокового припинення оренди регулює стаття 825 Цивільного кодексу України. Зокрема, власник може вимагати розірвання договору, якщо житло потрібне для проживання йому самому або членам його сім'ї. У такому випадку наймача мають попередити не пізніше ніж за два місяці.

Підставами для розірвання договору через суд також можуть бути несплата за житло протягом визначеного законом строку або руйнування чи псування помешкання наймачем. Сама вимога власника звільнити квартиру не означає, що орендар повинен негайно виїхати незалежно від умов договору та закону.

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