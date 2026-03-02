Земельный пай пропавшего без вести — останется ли семья без денег

Кто заберет деньги за аренду землю пропавшего без вести. Фото: Freepik

Исчезновение близкого человека погружает семью не только в глубокое отчаяние, но и в настоящий правовой хаос. Родственникам приходится самостоятельно решать кучу хозяйственных вопросов — от распоряжения общим имуществом до взыскания арендных платежей за принадлежащую пропавшему землю.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на специалистов портала "Юристы UA" рассказывает, что будет с правом собственности на земельный пай пропавшего без вести.

Арендная плата за землю пропавшего без вести

Если человек официально имеет статус пропавшего без вести, он де-юре остается владельцем своей земли. Его право собственности не исчезает, а договор аренды, подписанный ранее, продолжает действовать. Однако возникает техническая проблема: деньги должны поступать именно на счет владельца.

"Если средства зайдут на счет мужа, жена не будет иметь права ими пользоваться без установления опеки над имуществом", — объясняет юрист Владислав Дерий.

Просто снять деньги с карты мужа — это путь, которым многие идут на практике, но юридически это шаткая позиция. Арендатор, узнав о статусе собственника, может вообще прекратить выплаты, чтобы не иметь проблем с законом в будущем.

Как оформить опеку над имуществом через нотариуса

Чтобы выплаты за пай поступали жене законно, не нужно ждать приговора суда или оформлять наследство (это возможно только после официального признания лица умершим). Выходом является установление опеки над имуществом.

Для этого жене следует обратиться к нотариусу по месту жительства или по местонахождению пая. Нужно подготовить пакет документов: паспорт, код, свидетельство о браке и выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Права и обязанности опекуна имущества

Нотариус делает опись имущества и выдает специальное свидетельство. С этого момента жена становится официальным управляющим пая. Она может законно подписывать дополнительные соглашения с арендатором и получать средства на свой счет для обеспечения потребностей семьи.

"Оптимальный вариант сейчас — через нотариуса оформить опеку над имуществом. Это обезопасит и жену, и арендатора", — подчеркивает Дерий.

Такой подход позволяет сохранить имущество целостным и обеспечить финансовую поддержку семьи в этот сверхсложный период.

Как сообщалось, прекратить аренду земли по собственному желанию без согласия другой стороны довольно непросто, ведь закон позволяет это только в отдельных случаях. Чтобы такая инициатива имела юридическую силу, необходимо строго придерживаться установленных государством оснований и правил оформления документов.

Также мы рассказывали, что отказ в регистрации земельного участка — это обычно не приговор, а следствие банальных ошибок в документах. Чаще всего люди оказываются в замкнутом круге из-за мелких технических неточностей в проекте землеустройства, что заставляет их снова и снова тратить время и средства на повторные подачи.