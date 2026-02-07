Почему не выгодно покупать пай 1,5 га и какой размер принесет доход в 2026 году

Дома с участком. Фото: Freepik

Покупка земельного пая для многих стала модным решением. Но мода редко равняется финансовой целесообразности.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на инвестора Елену Набатову, пай площадью 1,5 гектара в большинстве случаев не дает ожидаемой выгоды, если это не уникальная земля.

"Если это не какая-то уникальная земля, то нет", — отмечает Набатова.

Основная проблема малого пая — фиксированные расходы. Стоимость переоформления земли у нотариуса не зависит от площади. Чем меньше пай, тем большую долю от его цены "съедают" сопутствующие расходы.

Какой размер пая выгодно покупать для инвестиций

Перед покупкой стоит честно ответить себе на ключевой вопрос - зачем вам пай.

"Задайте себе вопрос, какая ваша цель", — советует инвесторка.

Если цель — просто владеть землей, размер действительно не критичен. Но если вы планируете зарабатывать на аренде и росте стоимости актива, минимальный эффективный размер начинается от 2 гектаров.

Именно с этого порога расходы на оформление становятся относительно адекватными, а пай — привлекательным для арендаторов.

На что смотреть перед покупкой пая

Оценивать пай только по площади — стратегическая ошибка. Значительно важнее другие факторы:

качество почвы и реальное назначение земли;

сдается ли пай в аренду и по какой ставке;

кто арендатор — фермер или крупный агрохолдинг;

до какого года заключен договор;

причины отсутствия аренды;

общая стоимость переоформления.

"Инвестиции не терпят спешки. Инвестиции любят качественные активы и стратегию", — подчеркивает Набатова.

Почему пай от 2 гектаров выигрывает финансово

Нотариальные расходы составляют в среднем от 9 000 до 25 000 грн. Для пая 2 га это может быть около 18% от стоимости, а для 4 га — уже менее 10%. Разница ощутима еще до начала получения дохода.

"Независимо от того, покупаете вы полтора гектара или десять, сумма переоформления почти одинакова", — отмечает инвесторка.

Именно поэтому малый пай часто проигрывает еще на старте.

Стоит ли спешить с покупкой земли

Рынок земли не требует быстрых решений.

"Паи, как и мужчины, есть. Ждите и выбирайте своего", — говорит Набатова.

Качественные паи были и будут, а спешка часто приводит к переплате или покупке проблемного актива.

