Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Лестницы в СССР делали иначе: почему в домах перила оказались слева

Лестницы в СССР делали иначе: почему в домах перила оказались слева

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 17:05
Архитектура СССР: почему перила на лестнице делали именно слева
Лестница в рядянском доме в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во многих домах советской застройки есть одна деталь, которую замечают не сразу, но пользуются ею ежедневно. Во время подъема перила обычно оказываются слева, а само движение происходит против часовой стрелки. Это не случайность и не упрощение проектирования.

Такое решение имеет четкое объяснение, связанное с безопасностью, удобством и мировыми архитектурными нормами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

Почему перила в подъездах СССР делали слева

Советские проектировщики не изобретали велосипед, а опирались на железную логику эргономики. Когда лестница закручивается против часовой стрелки, человек поднимается по внешнему, более широкому радиусу. Это позволяет шагать уверенно, не боясь споткнуться об узкие края ступенек у самой стены.

Перила с левой стороны в таком случае служат дополнительным ориентиром и опорой на сложных участках поворота, что делает ежедневные походы за хлебом или на работу гораздо более комфортными для суставов.

Почему лестницу закручивали против часовой стрелки

Главная причина — эргономика. В повороте лестницы внутренняя часть всегда уже, а внешняя — шире. Когда человек движется по широкому радиусу, ему легче сохранять равновесие и контролировать шаг. Именно поэтому такая конструкция уменьшает риск падения как во время подъема, так и во время спуска.

Читайте также:

Нормы, которых придерживались и в СССР, требуют, чтобы путь к спасению был максимально быстрым. При движении вниз "левосторонняя" конструкция позволяет человеку не "врезаться" в углы на скорости.

В современном строительстве приоритет изменился — вместо обороны важна безопасность жильцов. Лестницы, закручивающиеся против часовой стрелки, позволяют быстрее и безопаснее двигаться вниз в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Широкий радиус разворота позволяет выносить носилки с больными или быстро выбегать из подъезда большой толпе людей, не создавая заторов на узких участках марша.

Что будет с советскими домами в Украине

Проблема устаревшего жилья в украинских мегаполисах наконец сдвинулась с мертвой точки, ведь советские застройки уже давно исчерпали свой ресурс, отметила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

"У нас в крупных городах есть тысячи хрущевок, которые требуют немедленного внимания из-за несоответствия нормам безопасности... мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства", — отметила она.

Сейчас рассматривается не просто точечный ремонт, а стратегическая реновация целых кварталов с фокусом на энергомодернизацию. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение, однако специалисты продолжают его совершенствовать для реальных условий военного времени.

Конечная цель реформы — превратить аварийные объекты в современное, комфортное и экономически выгодное жилье для граждан.

Как сообщали Новини.LIVE, дизайн хрущевок с их печально известными проходными комнатами был не ошибкой архитекторов, а вынужденным компромиссом ради максимально быстрого и дешевого расселения людей. Такая планировка позволяла существенно экономить на стройматериалах, жертвуя приватностью ради того, чтобы каждая семья получила хоть какой-то собственный уголок.

Также Новини.LIVE рассказывали, что несмотря на засилье современных стеклянных высоток, сталинки уверенно удерживают статус престижной недвижимости, а не просто устаревшего жилья. Покупателей привлекает сочетание особой атмосферы с высокими потолками и толстыми стенами, что обеспечивает стабильный спрос и высокие ценники на квартиры в исторических центрах.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации