Архитектура СССР: почему перила на лестнице делали именно слева

Лестница в рядянском доме в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во многих домах советской застройки есть одна деталь, которую замечают не сразу, но пользуются ею ежедневно. Во время подъема перила обычно оказываются слева, а само движение происходит против часовой стрелки. Это не случайность и не упрощение проектирования.

Такое решение имеет четкое объяснение, связанное с безопасностью, удобством и мировыми архитектурными нормами.

Почему перила в подъездах СССР делали слева

Советские проектировщики не изобретали велосипед, а опирались на железную логику эргономики. Когда лестница закручивается против часовой стрелки, человек поднимается по внешнему, более широкому радиусу. Это позволяет шагать уверенно, не боясь споткнуться об узкие края ступенек у самой стены.

Перила с левой стороны в таком случае служат дополнительным ориентиром и опорой на сложных участках поворота, что делает ежедневные походы за хлебом или на работу гораздо более комфортными для суставов.

Почему лестницу закручивали против часовой стрелки

Главная причина — эргономика. В повороте лестницы внутренняя часть всегда уже, а внешняя — шире. Когда человек движется по широкому радиусу, ему легче сохранять равновесие и контролировать шаг. Именно поэтому такая конструкция уменьшает риск падения как во время подъема, так и во время спуска.

Читайте также:

Нормы, которых придерживались и в СССР, требуют, чтобы путь к спасению был максимально быстрым. При движении вниз "левосторонняя" конструкция позволяет человеку не "врезаться" в углы на скорости.

В современном строительстве приоритет изменился — вместо обороны важна безопасность жильцов. Лестницы, закручивающиеся против часовой стрелки, позволяют быстрее и безопаснее двигаться вниз в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Широкий радиус разворота позволяет выносить носилки с больными или быстро выбегать из подъезда большой толпе людей, не создавая заторов на узких участках марша.

Что будет с советскими домами в Украине

Проблема устаревшего жилья в украинских мегаполисах наконец сдвинулась с мертвой точки, ведь советские застройки уже давно исчерпали свой ресурс, отметила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире День.LIVE.

"У нас в крупных городах есть тысячи хрущевок, которые требуют немедленного внимания из-за несоответствия нормам безопасности... мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства", — отметила она.

Сейчас рассматривается не просто точечный ремонт, а стратегическая реновация целых кварталов с фокусом на энергомодернизацию. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение, однако специалисты продолжают его совершенствовать для реальных условий военного времени.

Конечная цель реформы — превратить аварийные объекты в современное, комфортное и экономически выгодное жилье для граждан.

